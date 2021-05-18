https://ria.ru/20210518/miting-1732873606.html

В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины

В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 18.05.2021

В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины

Несколько сот демонстрантов собрались напротив постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:59

2021-05-18T21:59

2021-05-18T21:59

нью-йорк (город)

палестина

израиль

в мире

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ООН, 18 мая - РИА Новости. Несколько сот демонстрантов собрались напротив постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Над толпой развеваются флаги Палестины. Участники акции призывают "прекратить оккупацию" Палестины. Митинг проходит в мирной атмосфере.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

нью-йорк (город)

палестина

израиль

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нью-йорк (город), палестина, израиль, в мире