https://ria.ru/20210518/miting-1732873606.html
В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины
В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 18.05.2021
В Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Палестины
Несколько сот демонстрантов собрались напротив постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:59
2021-05-18T21:59
2021-05-18T21:59
нью-йорк (город)
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732873566_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bf134bf386f92da350f3878e4aeb3f2.jpg
ООН, 18 мая - РИА Новости. Несколько сот демонстрантов собрались напротив постпредства Израиля при ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.Над толпой развеваются флаги Палестины. Участники акции призывают "прекратить оккупацию" Палестины. Митинг проходит в мирной атмосфере.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3350 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.
https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html
нью-йорк (город)
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732873566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9540bf476624e4eb6f1649b389747fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), палестина, израиль, в мире