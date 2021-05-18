https://ria.ru/20210518/minyust-1732771123.html

Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи

Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 18.05.2021

Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал создание в 2022 году единой федеральной информационной системы, с помощью которой россияне смогут получать... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:42

2021-05-18T11:42

2021-05-18T11:42

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

общество

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал создание в 2022 году единой федеральной информационной системы, с помощью которой россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь.По его словам, сервис будет работать во взаимодействии с Единым порталом государственных услуг и другими информационными системами."С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов", - пояснил министр.Он уточнил, что портал позволит получить первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. В этом году к нему должны быть подключены первые 10 пилотных регионов: Татарстан, Краснодарский край, Вологодская область, Иркутская область, Курская область, Московская область, Ростовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Ульяновская область."Мы будем готовить изменения в федеральное законодательство, где предусмотрим формирование реестров граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это необходимо для работы проактивных сервисов, то есть когда информация о возможности получить бесплатную юридическую помощь приходит каждому адресно, например, в личный кабинет на госуслугах, без каких-либо запросов и действий со стороны самого гражданина. Эти предложения поддержаны президентом РФ", - добавил Чуйченко.

https://ria.ru/20210514/vychet-1732389458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество