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Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи
Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 18.05.2021
Минюст создаст единый портал бесплатной юридической помощи
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал создание в 2022 году единой федеральной информационной системы, с помощью которой россияне смогут получать... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:42
2021-05-18T11:42
2021-05-18T11:42
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
общество
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко анонсировал создание в 2022 году единой федеральной информационной системы, с помощью которой россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь.По его словам, сервис будет работать во взаимодействии с Единым порталом государственных услуг и другими информационными системами."С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов", - пояснил министр.Он уточнил, что портал позволит получить первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. В этом году к нему должны быть подключены первые 10 пилотных регионов: Татарстан, Краснодарский край, Вологодская область, Иркутская область, Курская область, Московская область, Ростовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Ульяновская область."Мы будем готовить изменения в федеральное законодательство, где предусмотрим формирование реестров граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это необходимо для работы проактивных сервисов, то есть когда информация о возможности получить бесплатную юридическую помощь приходит каждому адресно, например, в личный кабинет на госуслугах, без каких-либо запросов и действий со стороны самого гражданина. Эти предложения поддержаны президентом РФ", - добавил Чуйченко.
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министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, общество
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
анонсировал создание в 2022 году единой федеральной информационной системы, с помощью которой россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь.
"В 2022 году будет создана федеральная государственная информационная система "Правовая помощь". Ее основным компонентом станет Единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Этот сервис будет доступен для всех граждан", - сказал Чуйченко на заседании комитета в Совете Федерации.
По его словам, сервис будет работать во взаимодействии с Единым порталом государственных услуг и другими информационными системами.
"С помощью портала можно будет получить сведения о необходимом законе, актуальную правовую информацию, сформировать первичное обращение при помощи бесплатного конструктора документов", - пояснил министр.
Он уточнил, что портал позволит получить первичное правовое консультирование граждан в устной и письменной форме. В этом году к нему должны быть подключены первые 10 пилотных регионов: Татарстан, Краснодарский край, Вологодская область, Иркутская область, Курская область, Московская область, Ростовская область, Смоленская область, Тамбовская область, Ульяновская область.
"Мы будем готовить изменения в федеральное законодательство, где предусмотрим формирование реестров граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это необходимо для работы проактивных сервисов, то есть когда информация о возможности получить бесплатную юридическую помощь приходит каждому адресно, например, в личный кабинет на госуслугах, без каких-либо запросов и действий со стороны самого гражданина. Эти предложения поддержаны президентом РФ", - добавил Чуйченко.