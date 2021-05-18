https://ria.ru/20210518/minirovanie-1732775473.html

В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании

В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании

Все школы и большинство детсадов эвакуированы в городе Ишим Тюменской области из-за сообщения о "минировании", сообщает во вторник администрация города. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:59

2021-05-18T11:59

2021-05-18T11:59

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тюменская область

ишим

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Все школы и большинство детсадов эвакуированы в городе Ишим Тюменской области из-за сообщения о "минировании", сообщает во вторник администрация города.В понедельник в Ишиме по этой же причине прошла эвакуация в 11 школах и двух учреждениях дополнительного образования. Угрозы не подтвердились.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html

россия

тюменская область

ишим

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, ишим, происшествия