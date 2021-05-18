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В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании
В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании
Все школы и большинство детсадов эвакуированы в городе Ишим Тюменской области из-за сообщения о "минировании", сообщает во вторник администрация города. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:59
2021-05-18T11:59
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тюменская область
ишим
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Все школы и большинство детсадов эвакуированы в городе Ишим Тюменской области из-за сообщения о "минировании", сообщает во вторник администрация города.В понедельник в Ишиме по этой же причине прошла эвакуация в 11 школах и двух учреждениях дополнительного образования. Угрозы не подтвердились.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
https://ria.ru/20210518/shkola-1732750731.html
россия
тюменская область
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, ишим, происшествия

В тюменском городе эвакуировали все школы из-за сообщения о минировании

11:59 18.05.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПожарный шкаф и указатель направления эвакуации
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Все школы и большинство детсадов эвакуированы в городе Ишим Тюменской области из-за сообщения о "минировании", сообщает во вторник администрация города.
В понедельник в Ишиме по этой же причине прошла эвакуация в 11 школах и двух учреждениях дополнительного образования. Угрозы не подтвердились.
"Сегодня, 18 мая, на адреса электронных почт образовательных учреждений Ишима поступили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. На данный момент эвакуированы учащиеся и сотрудники всех городских школ и воспитанники большинства дошкольных учреждений. В учреждениях работают полиция, МЧС, Росгвардия, кинологи. По фактам сообщений идет проверка", - говорится в сообщении горадминистрации.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тюменская областьИшимПроисшествия
 
 
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