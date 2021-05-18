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Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером
Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером - РИА Новости, 18.05.2021
Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером
Предприниматель из Новосибирска смог выиграть 19,9 миллиона рублей в лотерею, пишет региональный портал Sibnet. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:13
2021-05-18T16:13
2021-05-18T19:46
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предприниматель из Новосибирска смог выиграть 19,9 миллиона рублей в лотерею, пишет региональный портал Sibnet.По словам новосибирца, увлекаться лотереями он начал еще пять лет назад. Мужчина назвал случившееся личным рекордом, однако уточнил, что не намерен прекращать участвовать в розыгрышах"Покупал по билету почти на каждый тираж. <…> Увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел", — цитирует портал победителя.Он планирует потратить деньги на автомобиль и недвижимость. Также он намерен вложиться в семейный бизнес.
https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html
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