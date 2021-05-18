https://ria.ru/20210518/milliony-1732827779.html

Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером

Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером - РИА Новости, 18.05.2021

Россиянин завел хобби и спустя пять лет стал миллионером

Предприниматель из Новосибирска смог выиграть 19,9 миллиона рублей в лотерею, пишет региональный портал Sibnet. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:13

2021-05-18T16:13

2021-05-18T19:46

россия

новосибирск

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Предприниматель из Новосибирска смог выиграть 19,9 миллиона рублей в лотерею, пишет региональный портал Sibnet.По словам новосибирца, увлекаться лотереями он начал еще пять лет назад. Мужчина назвал случившееся личным рекордом, однако уточнил, что не намерен прекращать участвовать в розыгрышах"Покупал по билету почти на каждый тираж. <…> Увидел сумму и опешил. Вот это да! Я поставил личный рекорд, но это не предел", — цитирует портал победителя.Он планирует потратить деньги на автомобиль и недвижимость. Также он намерен вложиться в семейный бизнес.

https://ria.ru/20210514/lotereya-1732312078.html

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россия, новосибирск, деньги, общество