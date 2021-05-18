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Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте
Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте - РИА Новости, 18.05.2021
Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте
Рожденный в старой цирковой семье медвежонок после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" в Ленинградской области. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:08
2021-05-18T14:08
2021-05-18T14:45
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рожденный в старой цирковой семье медвежонок после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" в Ленинградской области.Хищник находится там около трех недель. За это время он уже освоился в окружении других млекопитающих."Приют Белоснежки" занимается реабилитацией животных, попавших туда из дикой природы или изъятых за незаконное содержание.
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Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте
Медвежонок, рожденный в старой цирковой семье, после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" Ленинградской области. Медвежонок в приюте находится около 3 недель и за это время освоился в окружении других животных. "Приют Белоснежки", занимается реабилитацией диких животных, которые попали из дикой природы или были изъяты из незаконного содержания частными лицами.
2021-05-18T14:08
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PT0M59S
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