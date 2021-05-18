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Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте

Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте - РИА Новости, 18.05.2021

Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте

Рожденный в старой цирковой семье медвежонок после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" в Ленинградской области. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:08

2021-05-18T14:08

2021-05-18T14:45

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Рожденный в старой цирковой семье медвежонок после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" в Ленинградской области.Хищник находится там около трех недель. За это время он уже освоился в окружении других млекопитающих."Приют Белоснежки" занимается реабилитацией животных, попавших туда из дикой природы или изъятых за незаконное содержание.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медвежонка из цирковой семьи выхаживают в приюте Медвежонок, рожденный в старой цирковой семье, после череды событий попал в контактный зоопарк "Приют Белоснежки" Ленинградской области. Медвежонок в приюте находится около 3 недель и за это время освоился в окружении других животных. "Приют Белоснежки", занимается реабилитацией диких животных, которые попали из дикой природы или были изъяты из незаконного содержания частными лицами. 2021-05-18T14:08 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, общество, видео, видео