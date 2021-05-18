Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме

"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — отметила артистка.