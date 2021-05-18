https://ria.ru/20210518/manizha-1732879312.html
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме - РИА Новости, 19.05.2021
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-18T23:58
2021-05-18T23:58
2021-05-19T02:33
музыка
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
евровидение
роттердам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россия прошла в финал Евровидения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732877372_0:11:600:349_1920x0_80_0_0_6dbe0b065994a53a5704d6fa1d178775.png
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.Манижа вышла на сцену под третьим номером.Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.Неважно, какое местоПосле выступления в полуфинале россиянка поделилась "планом победы" в конкурсе. По словам, Манижи, именно сохранение индивидуальности делает человека успешным.Кроме того, Манижа посетовала, что некоторые из недовольных выбором ее в качестве участницы из России были уверены, что певица не сможет пройти в финал с песней на русском языке. Артистка подчеркнула, что это расстроило ее еще больше, чем ксенофобия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/evrovidenie-1732817050.html
https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html
россия
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732877372_61:0:541:360_1920x0_80_0_0_7dc1ffba4884ef115825335d534b63cc.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, евровидение, роттердам
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.
Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.
Манижа вышла на сцену под третьим номером.
Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме
. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.
Неважно, какое место
После выступления в полуфинале россиянка поделилась "планом победы" в конкурсе. По словам, Манижи, именно сохранение индивидуальности делает человека успешным.
"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — отметила артистка.
Кроме того, Манижа посетовала, что некоторые из недовольных выбором ее в качестве участницы из России были уверены, что певица не сможет пройти в финал с песней на русском языке. Артистка подчеркнула, что это расстроило ее еще больше, чем ксенофобия.