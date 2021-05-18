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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/manizha-1732879312.html
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме - РИА Новости, 19.05.2021
Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-18T23:58
2021-05-19T02:33
музыка
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
евровидение
роттердам
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Россия прошла в финал Евровидения
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.Манижа вышла на сцену под третьим номером.Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.Неважно, какое местоПосле выступления в полуфинале россиянка поделилась "планом победы" в конкурсе. По словам, Манижи, именно сохранение индивидуальности делает человека успешным.Кроме того, Манижа посетовала, что некоторые из недовольных выбором ее в качестве участницы из России были уверены, что певица не сможет пройти в финал с песней на русском языке. Артистка подчеркнула, что это расстроило ее еще больше, чем ксенофобия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/evrovidenie-1732817050.html
https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html
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музыка, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, евровидение, роттердам

Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме

23:58 18.05.2021 (обновлено: 02:33 19.05.2021)
 
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидения.
Первый полуфинал мероприятия прошел во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.
Манижа вышла на сцену под третьим номером.
Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.
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Вчера, 15:18Авторы
Пан или пропал: каковы шансы Манижи на "Евровидении"?

Неважно, какое место

После выступления в полуфинале россиянка поделилась "планом победы" в конкурсе. По словам, Манижи, именно сохранение индивидуальности делает человека успешным.
"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении" — где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы были очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — отметила артистка.
Кроме того, Манижа посетовала, что некоторые из недовольных выбором ее в качестве участницы из России были уверены, что певица не сможет пройти в финал с песней на русском языке. Артистка подчеркнула, что это расстроило ее еще больше, чем ксенофобия.
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КультураМузыкаManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияЕвровидениеРоттердам
 
 
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