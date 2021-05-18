Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/manizha-1732650295.html
Биография российской певицы Манижи
Биография российской певицы Манижи
Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан). РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T00:17
2021-05-18T00:17
manizha (манижа сангин)
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732620444_0:16:2584:1470_1920x0_80_0_0_2c2be6d11736553f723f5dbc23fad680.jpg
Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан).Ее дед Таджи Усманов был таджикским писателем и журналистом, в его честь названа улица и установлен монумент в Худжанде. Родная прабабушка – одна из женщин, вошедших в историю Центральной Азии как первая снявшая паранджу. Мать – дизайнер одежды.В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране.В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре.В 12 лет стала лауреатом конкурса Rainbow Stars, в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".С 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008 году вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие российский певец и актер Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.После окончания школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии.Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию. После возвращения она начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли и других известных исполнителей.В 2016 году певица представила Instagram-альбом Manuscript уже как Manizha, в 2018 году выпустила альбом ЯIAM.Одним из самых ярких работ певицы стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников. Помимо музыкальной карьеры, Манижа занимается общественной деятельностью. В конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В марте 2021 года стало известно, что Манижа прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме с композицией Russian woman ("Русская женщина"). Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях. Является амбассадором фонда "Подари жизнь". В 2016 году Манижа была номинирована на премию "Золотая Горгулья" в категории "Отечественная инстаграм-сенсация".В 2017 году победила в категории "Музыка" премии журнала "Собака.ru" и попала в "Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга". В мае 2020 года вошла в список Forbes "30 перспективных россиян до 30 лет". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732620444_0:0:2383:1787_1920x0_80_0_0_7788e9cbddabe757b0424b3ccd9ffe93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
manizha (манижа сангин), справки

Биография российской певицы Манижи

00:17 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан).
Ее дед Таджи Усманов был таджикским писателем и журналистом, в его честь названа улица и установлен монумент в Худжанде.
Родная прабабушка – одна из женщин, вошедших в историю Центральной Азии как первая снявшая паранджу. Мать – дизайнер одежды.
В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране.
В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре.
В 12 лет стала лауреатом конкурса Rainbow Stars, в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".
С 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008 году вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие российский певец и актер Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.
После окончания школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии.
Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.
Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию. После возвращения она начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли и других известных исполнителей.
В 2016 году певица представила Instagram-альбом Manuscript уже как Manizha, в 2018 году выпустила альбом ЯIAM.
Одним из самых ярких работ певицы стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников.
Помимо музыкальной карьеры, Манижа занимается общественной деятельностью. В конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В марте 2021 года стало известно, что Манижа прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме с композицией Russian woman ("Русская женщина").
Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях. Является амбассадором фонда "Подари жизнь".
В 2016 году Манижа была номинирована на премию "Золотая Горгулья" в категории "Отечественная инстаграм-сенсация".
В 2017 году победила в категории "Музыка" премии журнала "Собака.ru" и попала в "Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга". В мае 2020 года вошла в список Forbes "30 перспективных россиян до 30 лет".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Manizha (Манижа Сангин)Справки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния