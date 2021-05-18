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Биография российской певицы Манижи

Биография российской певицы Манижи

Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан). РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:17

2021-05-18T00:17

2021-05-18T00:17

manizha (манижа сангин)

справки

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Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан).Ее дед Таджи Усманов был таджикским писателем и журналистом, в его честь названа улица и установлен монумент в Худжанде. Родная прабабушка – одна из женщин, вошедших в историю Центральной Азии как первая снявшая паранджу. Мать – дизайнер одежды.В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране.В Москве она поступила в музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и пела в хоре.В 12 лет стала лауреатом конкурса Rainbow Stars, в котором оценивали молодых исполнителей, а также фестиваля "Луч надежды".С 16 лет Манижа начала писать собственные песни и выступать под псевдонимом РуКола. В 2008 году вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие российский певец и актер Семен Слепаков. Песня стала популярной и долгое время находилась на первых строчках российских хит-парадов.После окончания школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии.Спустя время певица переехала в Лондон, где прожила несколько лет. В Великобритании работала с продюсером Майклом Спенсером, который сотрудничал с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами.Однако вскоре, не согласившись с условиями контракта, певица ушла от Спенсера и вернулась в Россию. После возвращения она начала вести блог в Instagram, выкладывая 15-секундные ролики с каверами на песни Элвиса Пресли и других известных исполнителей.В 2016 году певица представила Instagram-альбом Manuscript уже как Manizha, в 2018 году выпустила альбом ЯIAM.Одним из самых ярких работ певицы стал трек "Изумруд" и клип на него, представленный в 2017 году. В нем вместе с режиссером Дарьей Балановской певица воссоздает работы Сандро Боттичелли, Фриды Кало, Эжена Делакруа и других великих художников. Помимо музыкальной карьеры, Манижа занимается общественной деятельностью. В конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В марте 2021 года стало известно, что Манижа прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме с композицией Russian woman ("Русская женщина"). Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях. Является амбассадором фонда "Подари жизнь". В 2016 году Манижа была номинирована на премию "Золотая Горгулья" в категории "Отечественная инстаграм-сенсация".В 2017 году победила в категории "Музыка" премии журнала "Собака.ru" и попала в "Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга". В мае 2020 года вошла в список Forbes "30 перспективных россиян до 30 лет". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), справки