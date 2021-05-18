https://ria.ru/20210518/malchik-1732729135.html

Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым

Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым

Пропавший шестилетний мальчик, поиски которого в Нижнем Новгороде вели более 300 человек, найден живым, с ним все в порядке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:07

2021-05-18T02:07

2021-05-18T02:07

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Пропавший шестилетний мальчик, поиски которого в Нижнем Новгороде вели более 300 человек, найден живым, с ним все в порядке, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном центре "Рысь".Ребенок вышел из квартиры в доме на улице Гоголя в понедельник около 10 часов утра и не вернулся. Родственники пропавшего обратились за помощью к правоохранительным органам. Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения шестилетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего – ред.). Как рассказал РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин, в поисках ребенка приняли участие около 300 сотрудников полиции, следственного комитета, волонтеров, местных жителей."Мальчик найден. Он жив. С ним все хорошо, он в порядке. Найден в Сормовском районе. Сейчас он в отделе полиции", - сообщили агентству в поисково-спасательном центре "Рысь".

https://ria.ru/20210514/shkolnitsa-1732365168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия