https://ria.ru/20210518/magnit-1732785300.html

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси"

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси" - РИА Новости, 18.05.2021

Эксперт оценил решение "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси"

"Магнит" за счет покупки розничной сети "Дикси" в перспективе может вновь стать лидером российского ритейла по объему выручки, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:41

2021-05-18T12:41

2021-05-18T12:41

россия

пятерочка (сеть магазинов)

дикси

x5 retail group

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Магнит" за счет покупки розничной сети "Дикси" в перспективе может вновь стать лидером российского ритейла по объему выручки, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков."Магнит" во вторник сообщил о достижении соглашения по приобретению своего конкурента - розничной сети "Дикси", которая управляет 2 651 магазином в России. Ритейлер планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей."Снова появляется интрига в схватке за первое место. Все-таки 2,6 тысячи магазинов, почти 1 миллион квадратных метров, приобретаемые "Магнитом" - это достаточно серьезный экстенсивный рост. Уже только это может позволит увеличить выручку на 10-15%, а, возможно, и на 20% по итогам этого года", - сказал Федяков.Сейчас крупнейший по выручке российский ритейлер - X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", "Магнит" же занимает второе место. Выручка X5 по итогам 2020 года составила 1,978 триллиона рублей, "Магнита" - 1,554 триллиона. Однако "Магнит" - ведущая российская сеть по числу магазинов: на конец марта под управлением компании находилось 21,9 тысячи магазинов (у X5 - 17,959 тысячи магазинов).Глава InfoLine считает, что по итогам 2021 года "Магнит" не сможет обогнать X5 по выручке - отрыв по объему продаж слишком велик, однако в перспективе компания может вернуться на первое место. "Есть такая перспектива. Но нужно учесть, что только этой сделки будет, безусловно, недостаточно, чтобы вырваться в лидеры, поскольку отрыв от X5 достаточно большой", - отметил собеседник агентства."Но кто сказал, что это последняя сделка? Есть и другие сети, которые готовы потихоньку уходить с рынка. А если наше правительство еще несколько раз повторит тезис про жадность, я думаю, число таких сетей удвоится, а то и утроится - кто хочет уйти с этого рынка. Так что у "Магнита" есть все шансы продолжить этот процесс", - добавил Федяков.

https://realty.ria.ru/20210322/magnit-1602258612.html

https://realty.ria.ru/20210218/magnit-1597969496.html

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россия, пятерочка (сеть магазинов), дикси, x5 retail group, экономика