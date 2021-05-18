Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/luzhkov-1732784975.html
Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова
Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова
В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:39
2021-05-18T12:39
госдума рф
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
юрий лужков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_a91c57357d88a4aba867d8b55189b47f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Лужкова. Он отметил, что "речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений", но конкретного места не указал.Журналист спросила, рассмотрят ли это обращение в Кремле и как в целом относятся к этой идее."Безусловно, мы видели это обращение. И, наверняка, это обращение видели и в мэрии Москвы. Оно будет доложено главе государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_fab12cfafc5f45ca36d3aefe7674a9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, юрий лужков, москва, общество

Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова

12:39 18.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Лужкова. Он отметил, что "речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений", но конкретного места не указал.
Журналист спросила, рассмотрят ли это обращение в Кремле и как в целом относятся к этой идее.
"Безусловно, мы видели это обращение. И, наверняка, это обращение видели и в мэрии Москвы. Оно будет доложено главе государства", - сказал Песков.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 14:07
Путин рассказал об отношениях с Лужковым
 
Госдума РФСергей СобянинДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий ЛужковМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния