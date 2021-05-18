https://ria.ru/20210518/luzhkov-1732784975.html

Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова

Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова

В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:39

2021-05-18T12:39

2021-05-18T12:39

госдума рф

сергей собянин

дмитрий песков

владимир путин

юрий лужков

москва

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Лужкова. Он отметил, что "речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений", но конкретного места не указал.Журналист спросила, рассмотрят ли это обращение в Кремле и как в целом относятся к этой идее."Безусловно, мы видели это обращение. И, наверняка, это обращение видели и в мэрии Москвы. Оно будет доложено главе государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html

москва

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госдума рф, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, юрий лужков, москва, общество