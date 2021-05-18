https://ria.ru/20210518/luzhkov-1732784975.html
Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова
Путину доложат о просьбе присвоить улице в Москве имя Лужкова
В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:39
2021-05-18T12:39
2021-05-18T12:39
госдума рф
сергей собянин
дмитрий песков
владимир путин
юрий лужков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_a91c57357d88a4aba867d8b55189b47f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Кремле и мэрии Москвы видели обращение деятелей искусства о присвоении имени Лужкова улице в центре столицы, об этом доложат президенту России Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 депутатов Госдумы, в том числе главы фракций ЕР, КПРФ и СР, направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Лужкова. Он отметил, что "речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений", но конкретного места не указал.Журналист спросила, рассмотрят ли это обращение в Кремле и как в целом относятся к этой идее."Безусловно, мы видели это обращение. И, наверняка, это обращение видели и в мэрии Москвы. Оно будет доложено главе государства", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_fab12cfafc5f45ca36d3aefe7674a9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, сергей собянин, дмитрий песков, владимир путин, юрий лужков, москва, общество