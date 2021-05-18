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Лукашенко заявил о работе опытных спецслужб против властей Белоруссии
Лукашенко заявил о работе опытных спецслужб против властей Белоруссии - РИА Новости, 18.05.2021
Лукашенко заявил о работе опытных спецслужб против властей Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против властей республики работают спецслужбы с огромным опытом, призвал не расслабляться. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:47
2021-05-18T16:03
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против властей республики работают спецслужбы с огромным опытом, призвал не расслабляться."Ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы", - сказал Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности. Главу государства цитирует Sputnik Беларусь.По словам президента, белорусская сторона "вообще еще младенцы по сравнению с ними". "И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей", - заявил белорусский лидер.Президент отметил, что попытка мятежа в Белоруссии в форме блицкрига, как и многие последующие его этапы, была преодолена. "Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас - экономика", - сказал Лукашенко.Он добавил, что суть и причины произошедших после президентских выборов в стране событий понимает большинство населения Белоруссии. "Сегодня уже и те, которые рыдали, - а некоторые и постились: "Насилие, ах, насилие!", - поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии. Минск инициировал выдачу остальных обвиняемых из-за рубежа.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/belorussiya-1732656101.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко заявил о работе опытных спецслужб против властей Белоруссии

13:47 18.05.2021 (обновлено: 16:03 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против властей республики работают спецслужбы с огромным опытом, призвал не расслабляться.
"Ни в коем случае не расслабляться! Я и так понимаю, вижу, что молодцы, контролируете, смотрите за ситуацией, по главным вопросам реагируете как следует. Но вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы", - сказал Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности. Главу государства цитирует Sputnik Беларусь.
По словам президента, белорусская сторона "вообще еще младенцы по сравнению с ними". "И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей", - заявил белорусский лидер.
Президент отметил, что попытка мятежа в Белоруссии в форме блицкрига, как и многие последующие его этапы, была преодолена. "Уверен, преодолеем и все остальные трудности. При этом надо помнить, что главное для нас - экономика", - сказал Лукашенко.
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Он добавил, что суть и причины произошедших после президентских выборов в стране событий понимает большинство населения Белоруссии. "Сегодня уже и те, которые рыдали, - а некоторые и постились: "Насилие, ах, насилие!", - поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии. Минск инициировал выдачу остальных обвиняемых из-за рубежа.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
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