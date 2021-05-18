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В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в грязи у трассы

В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в грязи у трассы - РИА Новости, 18.05.2021

В Пермском крае спасли лошадь, застрявшую в грязи у трассы

В Пермском крае вытащили из глины лошадь, которая застряла на обочине трассы. Об этом сообщается в социальных сетях. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:58

2021-05-18T13:58

2021-05-18T14:26

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березники

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 18 мая — РИА Новости. В Пермском крае вытащили из глины лошадь, которая застряла на обочине трассы. Об этом сообщается в социальных сетях.Лошадь, увязшую в глине, заметили у трассы Березники — Соликамск. Животное по грудь погрузилось в вязкий грунт и не могло пошевелиться. Спасла его проезжавшая мимо бригада рабочих, которая развернула целую спасательную операцию: они подложили под лошадь деревянные жерди и вытянули ее с помощью веревок.В пресс-службе краевого управления ГИБДД комментировать этот инцидент не стали, сославшись на то, что сотрудники дорожно-патрульной службы в нем не участвовали.

соликамск

березники

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соликамск, березники, пермский край, происшествия