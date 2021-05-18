Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать.
"Приехал в Нидерланды по приглашению организаторов конкурса выступить на онлайн-шоу в Eurovision Village, ну, и, конечно же, чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!" — написал певец в Instagarm.
В начале мая в беседе с журналистами двукратный бронзовый призер Евровидения (Сергей представлял Россию в 2016-м и 2019 годах) объяснил, почему Манижа вряд ли победит.
По мнению исполнителя, европейская аудитория попросту может не понять смысл песни "Russian Woman", так как она — на русском языке.
"Количество баллов уже будет заведомо меньше", — отметил ранее Лазарев.
Зато иностранцы пишут в соцсетях, что композиция Манижи получилась "оригинальной" и имеет все шансы на победу, а некоторые участники Евровидения заявили, что дали бы нашей певице максимальные 12 баллов.
Первый полуфинал конкурса, в котором под номером три выступит Манижа, состоится 18 мая, а второй — 20 мая. Победитель 2021 года определится в финале — 22 мая.