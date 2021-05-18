https://ria.ru/20210518/lazarev-1732773126.html

Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу

Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу - РИА Новости, 18.05.2021

Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу

Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:57

2021-05-18T14:57

2021-05-18T14:57

новости культуры

филипп киркоров

manizha (манижа сангин)

россия

роттердам

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шоубиз

евровидение-2021

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать. В начале мая в беседе с журналистами двукратный бронзовый призер Евровидения (Сергей представлял Россию в 2016-м и 2019 годах) объяснил, почему Манижа вряд ли победит.По мнению исполнителя, европейская аудитория попросту может не понять смысл песни "Russian Woman", так как она — на русском языке.Зато иностранцы пишут в соцсетях, что композиция Манижи получилась "оригинальной" и имеет все шансы на победу, а некоторые участники Евровидения заявили, что дали бы нашей певице максимальные 12 баллов. Первый полуфинал конкурса, в котором под номером три выступит Манижа, состоится 18 мая, а второй — 20 мая. Победитель 2021 года определится в финале — 22 мая.

https://ria.ru/20210518/eurovision-1732663250.html

россия

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нидерланды

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новости культуры, филипп киркоров, manizha (манижа сангин), россия, роттердам, нидерланды, евровидение-2021, шоу-бизнес, сергей лазарев