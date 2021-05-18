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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210518/lazarev-1732773126.html
Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу
Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу - РИА Новости, 18.05.2021
Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу
Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:57
2021-05-18T14:57
новости культуры
филипп киркоров
manizha (манижа сангин)
россия
роттердам
нидерланды
шоубиз
евровидение-2021
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать. В начале мая в беседе с журналистами двукратный бронзовый призер Евровидения (Сергей представлял Россию в 2016-м и 2019 годах) объяснил, почему Манижа вряд ли победит.По мнению исполнителя, европейская аудитория попросту может не понять смысл песни "Russian Woman", так как она — на русском языке.Зато иностранцы пишут в соцсетях, что композиция Манижи получилась "оригинальной" и имеет все шансы на победу, а некоторые участники Евровидения заявили, что дали бы нашей певице максимальные 12 баллов. Первый полуфинал конкурса, в котором под номером три выступит Манижа, состоится 18 мая, а второй — 20 мая. Победитель 2021 года определится в финале — 22 мая.
https://ria.ru/20210518/eurovision-1732663250.html
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новости культуры, филипп киркоров, manizha (манижа сангин), россия, роттердам, нидерланды, евровидение-2021, шоу-бизнес, сергей лазарев

Лазарев приехал в Роттердам поддержать Манижу и выступить в онлайн-шоу

14:57 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сергей Лазарев, который ранее рассказал, что не верит в успех конкурсной песни Манижи "Russian Woman" на Евровидении-2021, решил ее все-таки поддержать.

"Приехал в Нидерланды по приглашению организаторов конкурса выступить на онлайн-шоу в Eurovision Village, ну, и, конечно же, чтобы поддержать нашу Манижу, а также Филиппа Киркорова и его Dream Team, которые в этом году работают с Молдовой. Желаю всем участникам удачи!" — написал певец в Instagarm.

В начале мая в беседе с журналистами двукратный бронзовый призер Евровидения (Сергей представлял Россию в 2016-м и 2019 годах) объяснил, почему Манижа вряд ли победит.
По мнению исполнителя, европейская аудитория попросту может не понять смысл песни "Russian Woman", так как она — на русском языке.

"Количество баллов уже будет заведомо меньше", — отметил ранее Лазарев.

Зато иностранцы пишут в соцсетях, что композиция Манижи получилась "оригинальной" и имеет все шансы на победу, а некоторые участники Евровидения заявили, что дали бы нашей певице максимальные 12 баллов.
Первый полуфинал конкурса, в котором под номером три выступит Манижа, состоится 18 мая, а второй — 20 мая. Победитель 2021 года определится в финале — 22 мая.
Певица Манижа перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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ШоубизНовости культурыФилипп КиркоровManizha (Манижа Сангин)РоссияРоттердамНидерландыЕвровидение-2021Шоу-бизнесСергей Лазарев
 
 
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