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В МИД назвали условие для проведения встречи "ближневосточного квартета"
В МИД назвали условие для проведения встречи "ближневосточного квартета" - РИА Новости, 18.05.2021
В МИД назвали условие для проведения встречи "ближневосточного квартета"
Проведение министерской встречи "ближневосточного квартета" во многом зависит от позиции США, сказал журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:55
2021-05-18T16:55
2021-05-18T16:55
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
россия
энтони блинкен
михаил богданов
сергей лавров
оон
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в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Проведение министерской встречи "ближневосточного квартета" во многом зависит от позиции США, сказал журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Насчёт министерской встречи мы предлагаем, генсекретарь ООН должен скоординировать. Многое зависит от готовности американских коллег", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о возможных сроках встречи "квартета" на уровне министров.Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которой "вопросы ближневосточного урегулирования будут обсуждаться".Ближневосточный "квартет" - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, энтони блинкен, михаил богданов, сергей лавров, оон, сша, в мире