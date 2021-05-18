https://ria.ru/20210518/krym-1732849166.html
Крымские татары ответили на слова Зеленского о "правах обиженных"
Крымские татары ответили на слова Зеленского о "правах обиженных" - РИА Новости, 18.05.2021
Крымские татары ответили на слова Зеленского о "правах обиженных"
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не питать иллюзий о возвращении... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:06
2021-05-18T18:06
2021-05-18T18:48
эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал президента Украины Владимира Зеленского не питать иллюзий о возвращении Крыма.Кроме того, он предложил украинскому лидеру заботиться о своих соотечественниках, бороться с нарастающим национализмом, а также сохранить оставшиеся границы государства.Также Умеров напомнил, что, пока Зеленский в социальных сетях "в очередной раз заправски разделяет горечь депортации", более 300 тысяч крымских татар проводят траурные мероприятия и молебны в мечетях, а также возлагают цветы к памятникам и мемориалам."Ни один из президентов Украины не смог реабилитировать наш народ и признать коренным на полуострове, в отличие от лидера России. Крымчане ни разу не пожалели о возвращении в состав России", — подчеркнул он.Ранее Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы защитить права обиженных и вернуть полуостров. Его заявление было приурочено ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма, который традиционно приходится на 18 мая.В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей.После вхождения Крыма и Севастополя в состав России президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.
https://ria.ru/20210508/krym-1731458528.html
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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эйваз умеров, владимир путин, севастополь, россия, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
призвал президента Украины Владимира Зеленского
не питать иллюзий о возвращении Крыма.
Кроме того, он предложил украинскому лидеру заботиться о своих соотечественниках, бороться с нарастающим национализмом, а также сохранить оставшиеся границы государства.
Также Умеров напомнил, что, пока Зеленский в социальных сетях "в очередной раз заправски разделяет горечь депортации", более 300 тысяч крымских татар проводят траурные мероприятия и молебны в мечетях, а также возлагают цветы к памятникам и мемориалам.
"Ни один из президентов Украины
не смог реабилитировать наш народ и признать коренным на полуострове, в отличие от лидера России
. Крымчане ни разу не пожалели о возвращении в состав России", — подчеркнул он.
Ранее Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы защитить права обиженных и вернуть полуостров. Его заявление было приурочено ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма, который традиционно приходится на 18 мая.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей.
После вхождения Крыма и Севастополя
в состав России президент Владимир Путин
подписал указ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития.