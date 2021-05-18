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Эксперты назвали вероятное расположение двух новых водохранилищ в Крыму
Эксперты назвали вероятное расположение двух новых водохранилищ в Крыму
Дополнительное водохранилище для водоснабжения Алушты планируется построить на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур, а еще одно... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:20
2021-05-18T11:20
россия
алушта
сергей аксенов (политик)
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Дополнительное водохранилище для водоснабжения Алушты планируется построить на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур, а еще одно водохранилище для водоснабжения Симферополя – на реке Альма в заповедной зоне, заявили РИА Новости эксперты.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму для нужд Симферополя и Алушты, объемами соответственно 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. Аксенов не уточнил, где именно планируется построить эти водохранилища."Для водоснабжения Алушты - это проект Солнечногорского водохранилища, на реке Улу-Узень (восточная), ниже водопада Джур-Джур. У нас объема водохранилищ явно не хватает, это правильное решение", – сказал РИА Новости директор компании "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В Алуште в советское время было построено и сейчас эксплуатируются два водохранилища – Изобильненское на реке Улу-Узень (западная) проектным объемом 13,2 миллиона кубометров и Кутузовское объемом 1,1 миллиона кубометров на реке Демерджи.По словам эксперта, планируемое дополнительное водохранилище для Симферополя объемом до 15 миллионов кубометров, вероятнее всего, будет строиться на реке Альма, выше существующего Партизанского водохранилища (34 миллиона кубометров)."Что касается второго, обсуждался проект Заповедного водохранилища, на Альме, выше Партизанского. Они бы работали последовательно, дело в том, что периодически на Альме бывают очень большие паводки, когда воду приходится сбрасывать по руслу", - сказал Копачевский.Информацию о том, что, предварительно, речь идет именно об этих двух проектах, подтвердили РИА Новости в компании "Вода Крыма". Там отметили, что Солнечногорское водохранилище – еще советский проект, оно планируется к строительству в районе села Генеральское (район водопада Джур-Джур), а Заповедное водохранилище планируется построить на реке Альма в национальном парке "Крымский" (бывший Крымский заповедник), по руслу над Партизанским водохранилищем.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на эти цели около 50 миллиардов рублей. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.
https://ria.ru/20210518/zelenskiy-1732765392.html
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россия, алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, общество

Эксперты назвали вероятное расположение двух новых водохранилищ в Крыму

11:20 18.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Дополнительное водохранилище для водоснабжения Алушты планируется построить на реке Улу-Узень ниже самого полноводного водопада Крыма Джур-Джур, а еще одно водохранилище для водоснабжения Симферополя – на реке Альма в заповедной зоне, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планах строительства двух новых водохранилищ в Крыму для нужд Симферополя и Алушты, объемами соответственно 15 миллионов и 8 миллионов кубометров. Аксенов не уточнил, где именно планируется построить эти водохранилища.
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"Для водоснабжения Алушты - это проект Солнечногорского водохранилища, на реке Улу-Узень (восточная), ниже водопада Джур-Джур. У нас объема водохранилищ явно не хватает, это правильное решение", – сказал РИА Новости директор компании "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
В Алуште в советское время было построено и сейчас эксплуатируются два водохранилища – Изобильненское на реке Улу-Узень (западная) проектным объемом 13,2 миллиона кубометров и Кутузовское объемом 1,1 миллиона кубометров на реке Демерджи.
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По словам эксперта, планируемое дополнительное водохранилище для Симферополя объемом до 15 миллионов кубометров, вероятнее всего, будет строиться на реке Альма, выше существующего Партизанского водохранилища (34 миллиона кубометров).
"Что касается второго, обсуждался проект Заповедного водохранилища, на Альме, выше Партизанского. Они бы работали последовательно, дело в том, что периодически на Альме бывают очень большие паводки, когда воду приходится сбрасывать по руслу", - сказал Копачевский.
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Информацию о том, что, предварительно, речь идет именно об этих двух проектах, подтвердили РИА Новости в компании "Вода Крыма". Там отметили, что Солнечногорское водохранилище – еще советский проект, оно планируется к строительству в районе села Генеральское (район водопада Джур-Джур), а Заповедное водохранилище планируется построить на реке Альма в национальном парке "Крымский" (бывший Крымский заповедник), по руслу над Партизанским водохранилищем.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на эти цели около 50 миллиардов рублей. Принятые меры позволили к маю снять дефицит водоснабжения почти во всех районах Крыма, кроме Алушты, а также Симферополя в ночное время.
 
РоссияАлуштаСергей Аксенов (политик)СимферопольОбщество
 
 
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