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В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 18.05.2021

В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:04

2021-05-18T12:04

2021-05-18T12:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична, сообщил губернатор города Александр Беглов.В ближайшие месяцы Петербург ждут крупные городские, общероссийские и международные события – День города, Петербургский международный экономический форум, праздник Алые паруса, чемпионат Европы по футболу, Главный Военно-морской парад.Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал РИА Новости, что власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу с 50% до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация. ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, санкт-петербург, общество