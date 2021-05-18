В Санкт-Петербурге зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
12:04 18.05.2021 (обновлено: 12:12 18.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Сейчас начинается потихоньку рост заболеваемости COVID в городе. Но мы держим эту ситуацию, она не настолько критична. Но если он дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально", - сказал Беглов на заседании городского правительства.
В ближайшие месяцы Петербург ждут крупные городские, общероссийские и международные события – День города, Петербургский международный экономический форум, праздник Алые паруса, чемпионат Европы по футболу, Главный Военно-морской парад.
Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщал РИА Новости, что власти Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы по футболу с 50% до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация. ЕВРО-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.