https://ria.ru/20210518/koronavirus-1732735809.html

В Индии обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Индии обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.05.2021

В Индии обновился максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Индии зафиксировали новый максимум по числу смертей от COVID-19 — за минувшие сутки умерли 4329 человек, сообщило индийское Министерство здравоохранения. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:31

2021-05-18T07:31

2021-05-18T08:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тамилнад

карнатака

махараштра

нью-дели

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая — РИА Новости. В Индии зафиксировали новый максимум по числу смертей от COVID-19 — за минувшие сутки умерли 4329 человек, сообщило индийское Министерство здравоохранения.При этом в стране выявили 263,5 тысяч инфицированных — второй день подряд прирост составляет менее 300 тысяч. Впервые с начала второй волны пандемии лидером по этому показателю оказался не штат Махараштра — там зарегистрировали 26,6 тысячи случаев, тогда как в штате Карнатака — 38,6 тысячи, а в Тамилнаде — 33 тысячи.Всего за время пандемии в Индии заразились коронавирусом более 25,2 миллиона человек — по этому показателю она по-прежнему занимает второе место в мире. Общее число летальных исходов приближается к 280 тысячам.Растет и число вакцинированных — прививку от COVID-19 сделали уже почти 185 миллионов человек, или примерно 13 процентов населения страны.Вторая волна пандемии началась в Индии в феврале, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев ежедневно превышало 300 тысяч — больше, чем в любой другой стране мира. Пять раз оно составляло более 400 тысяч.

https://ria.ru/20210515/koronavirus-1732422019.html

https://ria.ru/20210516/vaktsina-1732492265.html

тамилнад

карнатака

махараштра

нью-дели

индия

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коронавирус covid-19, тамилнад, карнатака, махараштра, нью-дели, индия, в мире