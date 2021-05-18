https://ria.ru/20210518/korabli-1732749293.html

Российские корабли отработали уничтожение подлодки в Черном море

Российские корабли отработали уничтожение подлодки в Черном море - РИА Новости, 18.05.2021

Российские корабли отработали уничтожение подлодки в Черном море

Российские военные моряки отработали в Черном море поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:53

2021-05-18T09:53

2021-05-18T09:53

черное море

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Российские военные моряки отработали в Черном море поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота."Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль условного противника выполнил экипаж подлодки "Колпино"."В ходе учения экипажи кораблей успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок", - отметили в пресс-службе.Также экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин и отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов.

https://ria.ru/20210518/tsirkon-1732674230.html

https://ria.ru/20210517/vmf-1732568607.html

черное море

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2021

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черное море, безопасность