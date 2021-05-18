https://ria.ru/20210518/korabl-1732769463.html

"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией

"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией - РИА Новости, 18.05.2021

"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией

Британский патрульный корабль Trent зашел в Черное море лишь для того, чтобы "подразнить русских", считают читатели газеты Daily Mail. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T11:32

2021-05-18T11:32

2021-05-18T14:03

россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британский патрульный корабль Trent зашел в Черное море лишь для того, чтобы "подразнить русских", считают читатели газеты Daily Mail."Даже если мы отправим весь наш "флот" на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов… Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?" — пишет Taffman18.Комментатор под ником Higly Sceptical подчеркнул, что судно такого класса обычно используют для патрулирования экономических рыбопромысловых зон."Мы что, ловим в Черном море селедку?" — задался он вопросом.В свою очередь, пользователь под ником UglyBagOfMostlyWater считает, что британские корабли лучше отправить в пролив Ла-Манш для сокращения потока мигрантов."А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?" — спросил Alex Justice.Polaris83 отметил, что когда российские корабли плавают по Ла-Маншу, то СМИ "выходят из себя"."А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум", — подчеркнул автор комментария.Читатель jay_speaks посоветовал изданию Daily Mail прекратить антироссийскую пропаганду.В воскресенье патрульный корабль британского военного флота Trent вошел в Черное море и отправился в направлении Одессы. В Национальном центре управления обороной России заявили, что действия иностранного боевого судна "не останутся без внимания".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210502/svyatye-1730758488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/flot-1732747882.html

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россия, ла-манш, одесса, в мире