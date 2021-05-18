Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/korabl-1732769463.html
"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией
"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией - РИА Новости, 18.05.2021
"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией
Британский патрульный корабль Trent зашел в Черное море лишь для того, чтобы "подразнить русских", считают читатели газеты Daily Mail. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:32
2021-05-18T14:03
россия
ла-манш
одесса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732771311_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e9f70275bb0cb6df3f4f23969cb553e5.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британский патрульный корабль Trent зашел в Черное море лишь для того, чтобы "подразнить русских", считают читатели газеты Daily Mail."Даже если мы отправим весь наш "флот" на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов… Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?" — пишет Taffman18.Комментатор под ником Higly Sceptical подчеркнул, что судно такого класса обычно используют для патрулирования экономических рыбопромысловых зон."Мы что, ловим в Черном море селедку?" — задался он вопросом.В свою очередь, пользователь под ником UglyBagOfMostlyWater считает, что британские корабли лучше отправить в пролив Ла-Манш для сокращения потока мигрантов."А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?" — спросил Alex Justice.Polaris83 отметил, что когда российские корабли плавают по Ла-Маншу, то СМИ "выходят из себя"."А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум", — подчеркнул автор комментария.Читатель jay_speaks посоветовал изданию Daily Mail прекратить антироссийскую пропаганду.В воскресенье патрульный корабль британского военного флота Trent вошел в Черное море и отправился в направлении Одессы. В Национальном центре управления обороной России заявили, что действия иностранного боевого судна "не останутся без внимания".Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210502/svyatye-1730758488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/flot-1732747882.html
россия
ла-манш
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732771311_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d7c764a8fde22f831f93b6eeaa8db48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ла-манш, одесса, в мире

"Русские смеются". Британцы считают, что их флот не выстоит перед Россией

11:32 18.05.2021 (обновлено: 14:03 18.05.2021)
 
© Фото : @HMSTrent/TwitterБританский патрульный корабль HMS Trent по пути в Черное море
Британский патрульный корабль HMS Trent по пути в Черное море - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : @HMSTrent/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британский патрульный корабль Trent зашел в Черное море лишь для того, чтобы "подразнить русских", считают читатели газеты Daily Mail.
"Даже если мы отправим весь наш "флот" на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов… Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?" — пишет Taffman18.
Комментатор под ником Higly Sceptical подчеркнул, что судно такого класса обычно используют для патрулирования экономических рыбопромысловых зон.
"Мы что, ловим в Черном море селедку?" — задался он вопросом.
Курсант в храмовой комнате парусного судна Седов - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 10:00Морская держава
За тех, кто в море: какие святые считаются покровителями русского флота
В свою очередь, пользователь под ником UglyBagOfMostlyWater считает, что британские корабли лучше отправить в пролив Ла-Манш для сокращения потока мигрантов.
"А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?" — спросил Alex Justice.
Polaris83 отметил, что когда российские корабли плавают по Ла-Маншу, то СМИ "выходят из себя".
"А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум", — подчеркнул автор комментария.
Курсанты ВМФ РФ на учебном корабле Балтийского флота Перекоп - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
09:41В России
В России отмечают День Балтийского флота
Читатель jay_speaks посоветовал изданию Daily Mail прекратить антироссийскую пропаганду.
В воскресенье патрульный корабль британского военного флота Trent вошел в Черное море и отправился в направлении Одессы. В Национальном центре управления обороной России заявили, что действия иностранного боевого судна "не останутся без внимания".
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
 
РоссияЛа-МаншОдессаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния