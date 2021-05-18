Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва
11:19 18.05.2021 (обновлено: 13:41 18.05.2021)
© Фото : пресс-служба правительства РС (Я)Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва
© Фото : пресс-служба правительства РС (Я)
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Путешествие двух коневодов из Полюса Холода на лошадях якутской породы до Москвы начнется из Якутска 21 мая, прохождение маршрута на 9,5 тысяч километров посвящено 100-летию ЯАССР, рассказали РИА Новости авторы проекта, участники экстремального путешествия Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев.
По словам собеседников агентства, якутские лошади считаются самыми выносливыми, так как живут в экстремальных условиях. На Полюсе холода, в их родном селе Ючюгэй Оймяконского улуса, зимой в минус 60 градусов мороза лошади этой породы содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. Летом жара в Якутии достигает свыше 30 градусов. Но эти лошади легко переживают и сильный зной.
"Планируем стартовать из местности Ус-Хатын города Якутска 21 мая. Возьмем свои четыре лошади. Наш проект не носит ни политического, ни религиозного характера. Он посвящается 100-летию образования Якутской АССР, который мы будем отмечать в 2022 году. И еще мы поставили себе задачу – доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны в своем роде, они самые сильные и выносливые. В следующем году в городе Москве состоится юбилейный праздник Ысыах, где мы планируем участвовать. На первом этапе преодолеем на якутских лошадях маршрут из Якутска до Москвы, протяженность которого составляет около 9,5 тысяч километров", - рассказали они.
Из Якутии их маршрут путешествия пролегает в Иркутскую область, далее – Бурятия-Тыва-Красноярский край-Хакасия-Кемеровская область-Алтайский край-Казахстан-Челябинская область-Башкортостан-Татарстан-Чувашия-Москва. Как отметили экстремалы, в период длительного странствия их будут курировать различные ведомства, с которыми они согласовали проект, в том числе Географическое общество. По плану мужчины расскажут о преодолении пути на канале YouTube и на странице в Instagram.
Неустроев и Винокуров приходятся друг другу родственниками. У первого из мужчин трое детей, у второго – двое. "Родные нас поддерживают. И благословили на дальнюю дорогу", - добавили они.
Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в минус 67,8 градуса.
По́люсы хо́лода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами на данном полушарии. Также понятие "Полюс холода" может быть использовано для названия региона с наиболее низкой температурой на всей планете. В Якутии - это Оймякон и Верхоянск.