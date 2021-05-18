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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210518/konevody-1732765180.html
Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва
Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва - РИА Новости, 18.05.2021
Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва
Путешествие двух коневодов из Полюса Холода на лошадях якутской породы до Москвы начнется из Якутска 21 мая, прохождение маршрута на 9,5 тысяч километров... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T11:19
2021-05-18T13:41
республика саха (якутия)
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youtube
москва
иркутская область
общество
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ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Путешествие двух коневодов из Полюса Холода на лошадях якутской породы до Москвы начнется из Якутска 21 мая, прохождение маршрута на 9,5 тысяч километров посвящено 100-летию ЯАССР, рассказали РИА Новости авторы проекта, участники экстремального путешествия Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев.По словам собеседников агентства, якутские лошади считаются самыми выносливыми, так как живут в экстремальных условиях. На Полюсе холода, в их родном селе Ючюгэй Оймяконского улуса, зимой в минус 60 градусов мороза лошади этой породы содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. Летом жара в Якутии достигает свыше 30 градусов. Но эти лошади легко переживают и сильный зной.В марте этого года потомственные коневоды из Оймякона "испытали" своих лошадей, проехав за 21 день свыше 900 километров из Оймякона до столицы республики – города Якутска. Дорога до Москвы, по их мнению, займет около года."Планируем стартовать из местности Ус-Хатын города Якутска 21 мая. Возьмем свои четыре лошади. Наш проект не носит ни политического, ни религиозного характера. Он посвящается 100-летию образования Якутской АССР, который мы будем отмечать в 2022 году. И еще мы поставили себе задачу – доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны в своем роде, они самые сильные и выносливые. В следующем году в городе Москве состоится юбилейный праздник Ысыах, где мы планируем участвовать. На первом этапе преодолеем на якутских лошадях маршрут из Якутска до Москвы, протяженность которого составляет около 9,5 тысяч километров", - рассказали они.Из Якутии их маршрут путешествия пролегает в Иркутскую область, далее – Бурятия-Тыва-Красноярский край-Хакасия-Кемеровская область-Алтайский край-Казахстан-Челябинская область-Башкортостан-Татарстан-Чувашия-Москва. Как отметили экстремалы, в период длительного странствия их будут курировать различные ведомства, с которыми они согласовали проект, в том числе Географическое общество. По плану мужчины расскажут о преодолении пути на канале YouTube и на странице в Instagram.Неустроев и Винокуров приходятся друг другу родственниками. У первого из мужчин трое детей, у второго – двое. "Родные нас поддерживают. И благословили на дальнюю дорогу", - добавили они.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в минус 67,8 градуса.По́люсы хо́лода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами на данном полушарии. Также понятие "Полюс холода" может быть использовано для названия региона с наиболее низкой температурой на всей планете. В Якутии - это Оймякон и Верхоянск.
https://ria.ru/20210518/obryv-1732737448.html
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земля, youtube, москва, иркутская область, общество

Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва

11:19 18.05.2021 (обновлено: 13:41 18.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства РС (Я)Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва
Коневоды из Полюса Холода намерены преодолеть маршрут Якутск-Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства РС (Я)
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ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Путешествие двух коневодов из Полюса Холода на лошадях якутской породы до Москвы начнется из Якутска 21 мая, прохождение маршрута на 9,5 тысяч километров посвящено 100-летию ЯАССР, рассказали РИА Новости авторы проекта, участники экстремального путешествия Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев.
По словам собеседников агентства, якутские лошади считаются самыми выносливыми, так как живут в экстремальных условиях. На Полюсе холода, в их родном селе Ючюгэй Оймяконского улуса, зимой в минус 60 градусов мороза лошади этой породы содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. Летом жара в Якутии достигает свыше 30 градусов. Но эти лошади легко переживают и сильный зной.
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В марте этого года потомственные коневоды из Оймякона "испытали" своих лошадей, проехав за 21 день свыше 900 километров из Оймякона до столицы республики – города Якутска. Дорога до Москвы, по их мнению, займет около года.
"Планируем стартовать из местности Ус-Хатын города Якутска 21 мая. Возьмем свои четыре лошади. Наш проект не носит ни политического, ни религиозного характера. Он посвящается 100-летию образования Якутской АССР, который мы будем отмечать в 2022 году. И еще мы поставили себе задачу – доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны в своем роде, они самые сильные и выносливые. В следующем году в городе Москве состоится юбилейный праздник Ысыах, где мы планируем участвовать. На первом этапе преодолеем на якутских лошадях маршрут из Якутска до Москвы, протяженность которого составляет около 9,5 тысяч километров", - рассказали они.
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Из Якутии их маршрут путешествия пролегает в Иркутскую область, далее – Бурятия-Тыва-Красноярский край-Хакасия-Кемеровская область-Алтайский край-Казахстан-Челябинская область-Башкортостан-Татарстан-Чувашия-Москва. Как отметили экстремалы, в период длительного странствия их будут курировать различные ведомства, с которыми они согласовали проект, в том числе Географическое общество. По плану мужчины расскажут о преодолении пути на канале YouTube и на странице в Instagram.
Неустроев и Винокуров приходятся друг другу родственниками. У первого из мужчин трое детей, у второго – двое. "Родные нас поддерживают. И благословили на дальнюю дорогу", - добавили они.
Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в минус 67,8 градуса.
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По́люсы хо́лода — районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами на данном полушарии. Также понятие "Полюс холода" может быть использовано для названия региона с наиболее низкой температурой на всей планете. В Якутии - это Оймякон и Верхоянск.
 
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