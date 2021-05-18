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Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди
Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но их интересовала квартира на несколько этажей ниже. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:11
2021-05-18T13:35
служба безопасности украины
виталий кличко
киев
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но их интересовала квартира на несколько этажей ниже.Неизвестные, по его словам, ломились в его дверь — она была закрыта. Политик объяснил, что тренируется каждое утро — в 07.30 он уже был в спортзале. Поэтому дома никого не было.Он подчеркнул, что открыт и готов сотрудничать с правоохранительными органами."Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру — и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ", — заключил мэр города.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов городской государственной администрации (КГГА) проводят обыски по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Так, в совершении преступления подозревают уже трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.Следственные действия прошли и в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов. Обыски провели в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении городскому бюджету ущерба в почти 705 тысяч долларов.Кличко считает это давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.
https://ria.ru/20210315/klichko-1601334133.html
https://ria.ru/20201222/mer-1590386013.html
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служба безопасности украины, виталий кличко, киев, украина, происшествия, в мире

Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди

10:11 18.05.2021 (обновлено: 13:35 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но их интересовала квартира на несколько этажей ниже.
Неизвестные, по его словам, ломились в его дверь — она была закрыта. Политик объяснил, что тренируется каждое утро — в 07.30 он уже был в спортзале. Поэтому дома никого не было.

"Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру", — заявил Кличко в эфире телеканала "Украина24".

Он подчеркнул, что открыт и готов сотрудничать с правоохранительными органами.
"Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру — и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ", — заключил мэр города.
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Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов городской государственной администрации (КГГА) проводят обыски по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Так, в совершении преступления подозревают уже трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.
Следственные действия прошли и в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов. Обыски провели в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении городскому бюджету ущерба в почти 705 тысяч долларов.
Кличко считает это давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.
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