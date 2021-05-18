https://ria.ru/20210518/klichko-1732751965.html

Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди

Кличко заявил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но их интересовала квартира на несколько этажей ниже. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:11

2021-05-18T10:11

2021-05-18T13:35

служба безопасности украины

виталий кличко

киев

украина

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/33/1560633313_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_a007d4a73530539dc21326b518c06fdd.jpg

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но их интересовала квартира на несколько этажей ниже.Неизвестные, по его словам, ломились в его дверь — она была закрыта. Политик объяснил, что тренируется каждое утро — в 07.30 он уже был в спортзале. Поэтому дома никого не было.Он подчеркнул, что открыт и готов сотрудничать с правоохранительными органами."Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру — и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ", — заключил мэр города.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что в одном из департаментов городской государственной администрации (КГГА) проводят обыски по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Так, в совершении преступления подозревают уже трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.Следственные действия прошли и в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов. Обыски провели в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении городскому бюджету ущерба в почти 705 тысяч долларов.Кличко считает это давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

https://ria.ru/20210315/klichko-1601334133.html

https://ria.ru/20201222/mer-1590386013.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности украины, виталий кличко, киев, украина, происшествия, в мире