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В Китае в парке развлечений планируют открыть копию "Титаника"
В Китае в парке развлечений планируют открыть копию "Титаника"
В конце 2021 года в тематическом парке города Суйнин предполагается завершить строительство полноразмерной копии "Титаника", сообщает Kotaku. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T00:39
2021-05-18T00:39
2021-05-18T00:39
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В конце 2021 года в тематическом парке города Суйнин предполагается завершить строительство полноразмерной копии "Титаника", сообщает Kotaku.На создание макета легендарного корабля, который строится в провинции, не имеющей выхода к морю, было потрачено около 155 миллионов долларов."Мы закончили строительство главной палубы, осталось завершить возведение двух с половиной этажей верхней", — рассказал менеджер проекта Сюй Цзюньнянь.В рамках проекта также будет воссоздана пристань, с которой корабль уходил в свой единственный рейс. "Посетители ощутят величие "Титаника", попадут в роскошные интерьеры", — пояснил инвестор Шу Шаоцзюнь.Во время экскурсии гиды расскажут истории погибших и выживших пассажиров. Этот аттракцион критикуют в интернете, поскольку многие относятся к нему как к попытке нажиться на трагедии.
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туризм, новости - туризм, китай
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
В конце 2021 года в тематическом парке города Суйнин предполагается завершить строительство полноразмерной копии "Титаника", сообщает
Kotaku.
На создание макета легендарного корабля, который строится в провинции, не имеющей выхода к морю, было потрачено около 155 миллионов долларов.
"Мы закончили строительство главной палубы, осталось завершить возведение двух с половиной этажей верхней", — рассказал менеджер проекта Сюй Цзюньнянь.
В рамках проекта также будет воссоздана пристань, с которой корабль уходил в свой единственный рейс. "Посетители ощутят величие "Титаника", попадут в роскошные интерьеры", — пояснил инвестор Шу Шаоцзюнь.
Во время экскурсии гиды расскажут истории погибших и выживших пассажиров.
Этот аттракцион критикуют в интернете, поскольку многие относятся к нему как к попытке нажиться на трагедии.