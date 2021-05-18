https://ria.ru/20210518/kitay-1732692827.html

В Китае в парке развлечений планируют открыть копию "Титаника"

В Китае в парке развлечений планируют открыть копию "Титаника"

В конце 2021 года в тематическом парке города Суйнин предполагается завершить строительство полноразмерной копии "Титаника", сообщает Kotaku. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:39

2021-05-18T00:39

2021-05-18T00:39

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В конце 2021 года в тематическом парке города Суйнин предполагается завершить строительство полноразмерной копии "Титаника", сообщает Kotaku.На создание макета легендарного корабля, который строится в провинции, не имеющей выхода к морю, было потрачено около 155 миллионов долларов."Мы закончили строительство главной палубы, осталось завершить возведение двух с половиной этажей верхней", — рассказал менеджер проекта Сюй Цзюньнянь.В рамках проекта также будет воссоздана пристань, с которой корабль уходил в свой единственный рейс. "Посетители ощутят величие "Титаника", попадут в роскошные интерьеры", — пояснил инвестор Шу Шаоцзюнь.Во время экскурсии гиды расскажут истории погибших и выживших пассажиров. Этот аттракцион критикуют в интернете, поскольку многие относятся к нему как к попытке нажиться на трагедии.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html

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