Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении
04:11 18.05.2021 (обновлено: 06:54 18.05.2021)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко доступно на Youtube-канале блогера Уильяма Ли Адамса.
Киркоров продюсирует Гордиенко с песней "Sugar" (Сахар. — Прим. ред.).
Российский певец пришел на мероприятие с телефоном в руке и в одежде от Louis Vuitton. Затем артист надел защитную маску от этого же бренда, которую он долго искал по карманам куртки, однако вскоре решил ее снять.
Киркоров перебил Гордиенко, беседовавшую с блогером, и рассказал, что с ним очень тяжело работать. Он подчеркнул, что ему нравится сотрудничать с Гордиенко, потому что она "очень артистичная личность", а кроме того, она, как и Киркоров, в одиночку воспитывает своих детей. После этих слов исполнитель достал пакет с конфетами и съел по одной на пару со своей подопечной, произнеся название ее песни "Sugar".
Зрители отметили неоднозначность поведения Киркорова.
"Он такой странный", — добавил Harry davis.
"Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно", — сделала замечание Lorena Ilie.
"Странно, что он так популярен в России", — ответил ему Texaslawhorn.
"Я особо не знаю о Киркорове, но он похож на нарцисса", — написала Nairda Ollijurt.
"Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?" — задалась вопросом Olga A.
Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.
В этом году международный музыкальный конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Представительница России Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая.