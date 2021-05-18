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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210518/kirkorov-1732731361.html
Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении
Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении - РИА Новости, 18.05.2021
Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении
Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T04:11
2021-05-18T06:54
россия
молдавия
шоубиз
наталья гордиенко
евровидение-2021
евровидение
филипп киркоров
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко доступно на Youtube-канале блогера Уильяма Ли Адамса.Киркоров продюсирует Гордиенко с песней "Sugar" (Сахар. — Прим. ред.).Российский певец пришел на мероприятие с телефоном в руке и в одежде от Louis Vuitton. Затем артист надел защитную маску от этого же бренда, которую он долго искал по карманам куртки, однако вскоре решил ее снять.Киркоров перебил Гордиенко, беседовавшую с блогером, и рассказал, что с ним очень тяжело работать. Он подчеркнул, что ему нравится сотрудничать с Гордиенко, потому что она "очень артистичная личность", а кроме того, она, как и Киркоров, в одиночку воспитывает своих детей. После этих слов исполнитель достал пакет с конфетами и съел по одной на пару со своей подопечной, произнеся название ее песни "Sugar".Зрители отметили неоднозначность поведения Киркорова."Он такой странный", — добавил Harry davis."Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно", — сделала замечание Lorena Ilie."Странно, что он так популярен в России", — ответил ему Texaslawhorn."Я особо не знаю о Киркорове, но он похож на нарцисса", — написала Nairda Ollijurt."Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?" — задалась вопросом Olga A.Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.В этом году международный музыкальный конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Представительница России Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая.
https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html
https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html
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россия, молдавия, наталья гордиенко, евровидение-2021, евровидение, филипп киркоров

Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении

04:11 18.05.2021 (обновлено: 06:54 18.05.2021)
 
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко доступно на Youtube-канале блогера Уильяма Ли Адамса.
Киркоров продюсирует Гордиенко с песней "Sugar" (Сахар. — Прим. ред.).
Российский певец пришел на мероприятие с телефоном в руке и в одежде от Louis Vuitton. Затем артист надел защитную маску от этого же бренда, которую он долго искал по карманам куртки, однако вскоре решил ее снять.
Киркоров перебил Гордиенко, беседовавшую с блогером, и рассказал, что с ним очень тяжело работать. Он подчеркнул, что ему нравится сотрудничать с Гордиенко, потому что она "очень артистичная личность", а кроме того, она, как и Киркоров, в одиночку воспитывает своих детей. После этих слов исполнитель достал пакет с конфетами и съел по одной на пару со своей подопечной, произнеся название ее песни "Sugar".
Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 05:09Шоубиз
Ведущая Евровидения не смогла сдержать смех после слов Манижи
Зрители отметили неоднозначность поведения Киркорова.

"Конечно, Киркоров испортил ей всю малину", — написал Abriel Robertsson.

"Он такой странный", — добавил Harry davis.
"Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно", — сделала замечание Lorena Ilie.

"Боже, есть ли более неприятный человек, чем Киркоров? Он везде постоянно", — высказался Teddi.

"Странно, что он так популярен в России", — ответил ему Texaslawhorn.
"Я особо не знаю о Киркорове, но он похож на нарцисса", — написала Nairda Ollijurt.

"Он ужасен", — ответил ей Ajax 020.

"Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?" — задалась вопросом Olga A.
Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.
В этом году международный музыкальный конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Представительница России Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая.
Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на открытии Евровидения - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 07:17Шоубиз
Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения
 
ШоубизРоссияМолдавияНаталья ГордиенкоЕвровидение-2021ЕвровидениеФилипп Киркоров
 
 
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