https://ria.ru/20210518/kirkorov-1732731361.html

Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении

Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении - РИА Новости, 18.05.2021

Иностранцы пришли в ужас от поведения Киркорова на Евровидении

Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T04:11

2021-05-18T04:11

2021-05-18T06:54

россия

молдавия

шоубиз

наталья гордиенко

евровидение-2021

евровидение

филипп киркоров

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский исполнитель Филипп Киркоров появился на бирюзовой дорожке шоу Евровидение-2021 и смутил иностранных зрителей конкурса. Видео с интервью певца и представительницы Молдавии на конкурсе Натальи Гордиенко доступно на Youtube-канале блогера Уильяма Ли Адамса.Киркоров продюсирует Гордиенко с песней "Sugar" (Сахар. — Прим. ред.).Российский певец пришел на мероприятие с телефоном в руке и в одежде от Louis Vuitton. Затем артист надел защитную маску от этого же бренда, которую он долго искал по карманам куртки, однако вскоре решил ее снять.Киркоров перебил Гордиенко, беседовавшую с блогером, и рассказал, что с ним очень тяжело работать. Он подчеркнул, что ему нравится сотрудничать с Гордиенко, потому что она "очень артистичная личность", а кроме того, она, как и Киркоров, в одиночку воспитывает своих детей. После этих слов исполнитель достал пакет с конфетами и съел по одной на пару со своей подопечной, произнеся название ее песни "Sugar".Зрители отметили неоднозначность поведения Киркорова."Он такой странный", — добавил Harry davis."Это отвратнее некуда. Киркоров, ты бы хотя бы не сидел в телефоне рядом с Натальей перед интервьюерами, особенно когда она говорит! Это неуважительно", — сделала замечание Lorena Ilie."Странно, что он так популярен в России", — ответил ему Texaslawhorn."Я особо не знаю о Киркорове, но он похож на нарцисса", — написала Nairda Ollijurt."Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?" — задалась вопросом Olga A.Филипп Киркоров выступал на Евровидении в 1995 году, заняв 17 место.В этом году международный музыкальный конкурс пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Представительница России Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая.

https://ria.ru/20210517/manizha-1732569070.html

https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html

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россия, молдавия, наталья гордиенко, евровидение-2021, евровидение, филипп киркоров