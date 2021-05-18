HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила пресс-служба 1-2-3 Production.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Маша"
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Кадр из фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"
Полина Гухман в фильма "Маша"
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Полина Гухман в фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
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Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© Пресс-служба "Кинотавра"
Анна Чиповская в фильме "Маша"
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Анна Чиповская в фильме "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
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Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
1 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 5
Полина Гухман в фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
4 из 5
Анна Чиповская в фильме "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
5 из 5
Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
"Дебютная картина сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой "Маша" была продана для показа на HBO Central Europe, покрывающую территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы. Эфир запланирован на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Премьера "Маши" прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр", где драма получила приз за лучший дебют, картина вышла в российский прокат 1 апреля.
Главная героиня фильма 13-летняя Маша (Полина Гухман) растет в 90-е в провинциальном городе. Вокруг разгул бандитизма на обломках бывшего СССР, но Маша ничего не замечает, она мечтает выступать на сцене и дружит с бандитами из боксерской секции ее дяди, который контролирует весь город. Она ничего не понимает в их взрослых разборках, пока однажды это не становится и ее проблемой. Роль взрослой Маши сыграла Анна Чиповская, а ее дяди – Максим Суханов.