https://ria.ru/20210518/kino-1732804566.html

HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е

HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е - РИА Новости, 18.05.2021

HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е

Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:12

2021-05-18T14:12

2021-05-18T14:12

культура

анастасия пальчикова

анна чиповская

максим суханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603758725_151:0:1040:500_1920x0_80_0_0_3554666e3b2bd03ddfc4d20e07442d89.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила пресс-служба 1-2-3 Production."Дебютная картина сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой "Маша" была продана для показа на HBO Central Europe, покрывающую территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы. Эфир запланирован на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Премьера "Маши" прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр", где драма получила приз за лучший дебют, картина вышла в российский прокат 1 апреля.Главная героиня фильма 13-летняя Маша (Полина Гухман) растет в 90-е в провинциальном городе. Вокруг разгул бандитизма на обломках бывшего СССР, но Маша ничего не замечает, она мечтает выступать на сцене и дружит с бандитами из боксерской секции ее дяди, который контролирует весь город. Она ничего не понимает в их взрослых разборках, пока однажды это не становится и ее проблемой. Роль взрослой Маши сыграла Анна Чиповская, а ее дяди – Максим Суханов.

https://ria.ru/20210504/kino-1730174971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия пальчикова, анна чиповская, максим суханов