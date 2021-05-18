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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/kino-1732804566.html
HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е
HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е - РИА Новости, 18.05.2021
HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е
Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:12
2021-05-18T14:12
культура
анастасия пальчикова
анна чиповская
максим суханов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила пресс-служба 1-2-3 Production."Дебютная картина сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой "Маша" была продана для показа на HBO Central Europe, покрывающую территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы. Эфир запланирован на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Премьера "Маши" прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр", где драма получила приз за лучший дебют, картина вышла в российский прокат 1 апреля.Главная героиня фильма 13-летняя Маша (Полина Гухман) растет в 90-е в провинциальном городе. Вокруг разгул бандитизма на обломках бывшего СССР, но Маша ничего не замечает, она мечтает выступать на сцене и дружит с бандитами из боксерской секции ее дяди, который контролирует весь город. Она ничего не понимает в их взрослых разборках, пока однажды это не становится и ее проблемой. Роль взрослой Маши сыграла Анна Чиповская, а ее дяди – Максим Суханов.
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анастасия пальчикова, анна чиповская, максим суханов

HBO покажет российский фильм "Маша" про бандитские 90-е

14:12 18.05.2021
 
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Компания HBO Central Europe приобрела права на показ российского фильма "Маша" Анастасии Пальчиковой, эфир запланирован на октябрь 2021 года, сообщила пресс-служба 1-2-3 Production.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша
1 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Полина Гухман в фильма "Маша"

Кадр из фильма Маша
2 из 5

Полина Гухман в фильма "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)Кадр из фильма "Маша"
Кадр из фильма Маша
3 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
© Пресс-служба "Кинотавра"

Анна Чиповская в фильме "Маша"

Кадр из фильма Маша
4 из 5

Анна Чиповская в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссер фильма Маша Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации Лучший дебют на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи
5 из 5
Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 5

Полина Гухман в фильма "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 5
Кадр из фильма "Маша"
© Марс Медиа Энтертейнмент (2020)
4 из 5

Анна Чиповская в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
5 из 5
Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют" на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Дебютная картина сценариста и режиссера Анастасии Пальчиковой "Маша" была продана для показа на HBO Central Europe, покрывающую территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Молдовы. Эфир запланирован на октябрь 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Премьера "Маши" прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля "Кинотавр", где драма получила приз за лучший дебют, картина вышла в российский прокат 1 апреля.
Главная героиня фильма 13-летняя Маша (Полина Гухман) растет в 90-е в провинциальном городе. Вокруг разгул бандитизма на обломках бывшего СССР, но Маша ничего не замечает, она мечтает выступать на сцене и дружит с бандитами из боксерской секции ее дяди, который контролирует весь город. Она ничего не понимает в их взрослых разборках, пока однажды это не становится и ее проблемой. Роль взрослой Маши сыграла Анна Чиповская, а ее дяди – Максим Суханов.
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КультураАнастасия ПальчиковаАнна ЧиповскаяМаксим Суханов
 
 
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