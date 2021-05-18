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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210518/khelsinki-1732586737.html
В Хельсинки построят музеи на месте терминалов в порту
В Хельсинки построят музеи на месте терминалов в порту
Власти финской столицы планируют построить целый культурно-развлекательный район, привлекающий туристов, недалеко от центра города, сообщает Dezeen. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T01:57
2021-05-18T01:57
туризм
туризм
новости - туризм
хельсинки
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти финской столицы планируют построить целый культурно-развлекательный район, привлекающий туристов, недалеко от центра города, сообщает Dezeen.Сейчас в районе старой гавани Макасииниранта расположены терминалы и парковка. Мэрия хочет превратить эту территорию в "культурное сердце" города.Городская администрация объявила конкурс проектов реконструкции набережной и создания музейного комплекса дизайна и архитектуры, который объединит Музей финской архитектуры и Музей дизайна Хельсинки. Также участники могут предложить проекты гостиницы, торговой площади, ресторанов, общественного пространства.Под музейный комплекс ориентировочно отведено девять квадратных километров.В архитектурной конкурсе смогут принять участие только проекты, отвечающие современным экологическим нормам и способные снизить объем выбросов парниковых газов в Хельсинки. Победителя выберут осенью 2022 года.
https://ria.ru/20210516/gretsiya-1732348434.html
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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туризм, новости - туризм, хельсинки

В Хельсинки построят музеи на месте терминалов в порту

01:57 18.05.2021
 
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Flickr / Jonathan
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти финской столицы планируют построить целый культурно-развлекательный район, привлекающий туристов, недалеко от центра города, сообщает Dezeen.
Сейчас в районе старой гавани Макасииниранта расположены терминалы и парковка. Мэрия хочет превратить эту территорию в "культурное сердце" города.
Городская администрация объявила конкурс проектов реконструкции набережной и создания музейного комплекса дизайна и архитектуры, который объединит Музей финской архитектуры и Музей дизайна Хельсинки. Также участники могут предложить проекты гостиницы, торговой площади, ресторанов, общественного пространства.
Под музейный комплекс ориентировочно отведено девять квадратных километров.
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