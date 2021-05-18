https://ria.ru/20210518/khakery-1732874519.html

Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов

Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов - РИА Новости, 18.05.2021

Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов

Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T22:11

2021-05-18T22:11

2021-05-18T22:36

colonial pipeline

технологии

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает во вторник телеканал CNBC со ссылкой на отчет исследовательской компании Elliptic.Компания проанализировала транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком и пришла к выводу, что выкуп хакерам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных группировкой организаций. Средний размер выкупа, согласно отчету, составил при этом $1,9 миллиона. При этом выкуп ColonialPipeline, предположительно, составил 75 биткойнов, что по курсу 8 мая равнялось примерно $5 миллионам.

https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html

сша

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2021

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colonial pipeline, технологии, в мире, сша