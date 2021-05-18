Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/khakery-1732874519.html
Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов
Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов - РИА Новости, 18.05.2021
Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов
Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:11
2021-05-18T22:36
colonial pipeline
технологии
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731885534_0:0:2382:1340_1920x0_80_0_0_3a8cbeed46280f07061b248e3976a37e.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает во вторник телеканал CNBC со ссылкой на отчет исследовательской компании Elliptic.Компания проанализировала транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком и пришла к выводу, что выкуп хакерам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных группировкой организаций. Средний размер выкупа, согласно отчету, составил при этом $1,9 миллиона. При этом выкуп ColonialPipeline, предположительно, составил 75 биткойнов, что по курсу 8 мая равнялось примерно $5 миллионам.
https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731846269_150:551:1367:1464_1920x0_80_0_0_7866e84dbabf2a2cf6ba69b4fe34cc28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
colonial pipeline, технологии, в мире, сша

Хакеры из DarkSide получили от своих жертв 90 миллионов долларов

22:11 18.05.2021 (обновлено: 22:36 18.05.2021)
 
© REUTERS / Colonial PipelineТопливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Colonial Pipeline
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Хакерская группировка DarkSide, предположительно, стоявшая за недавней резонансной атакой на оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 миллионов долларов в криптовалюте, сообщает во вторник телеканал CNBC со ссылкой на отчет исследовательской компании Elliptic.
Компания проанализировала транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком и пришла к выводу, что выкуп хакерам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных группировкой организаций. Средний размер выкупа, согласно отчету, составил при этом $1,9 миллиона. При этом выкуп ColonialPipeline, предположительно, составил 75 биткойнов, что по курсу 8 мая равнялось примерно $5 миллионам.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 09:39
Хакеры DarkSide похитили 740 гигабайт информации у Toshiba
 
Colonial PipelineТехнологииВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
23:16Блинкен высказался о позиции США по "Северному потоку — 2"
23:10Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Лента новостейМолния