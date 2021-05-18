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https://ria.ru/20210518/khakery-1732782325.html
Генерал ФСБ счел бессмысленным разговаривать с США по теме хакеров
Генерал ФСБ счел бессмысленным разговаривать с США по теме хакеров
Все обвинения американцев в адрес России в хакерских атаках бездоказательны, поэтому разговор с ними по этой проблематике бессмыслен, заявил РИА Новости во... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:28
2021-05-18T12:28
россия
фбр
александр михайлов (cпорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей нарышкин
москва
сша
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Все обвинения американцев в адрес России в хакерских атаках бездоказательны, поэтому разговор с ними по этой проблематике бессмыслен, заявил РИА Новости во вторник генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в тот же день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предположил, что сами разведслужбы США могут стоять за прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds. Между тем США обвиняют именно Россию в поддержке подобных хакерских атак, не приводя при этом никаких доказательств."Американцы всегда придумывают всякие истории для нас. К этому уже нужно привыкнуть. Пока они не могут представить убедительных доказательств, в частности, проведении хакерских атак, разговор с ними бессмыслен", - сказал Михайлов.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия.Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
https://ria.ru/20210514/khakery-1732251578.html
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россия, фбр, александр михайлов (cпорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей нарышкин, москва, сша, технологии, в мире

Генерал ФСБ счел бессмысленным разговаривать с США по теме хакеров

12:28 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Все обвинения американцев в адрес России в хакерских атаках бездоказательны, поэтому разговор с ними по этой проблематике бессмыслен, заявил РИА Новости во вторник генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее в тот же день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предположил, что сами разведслужбы США могут стоять за прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds. Между тем США обвиняют именно Россию в поддержке подобных хакерских атак, не приводя при этом никаких доказательств.
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"Американцы всегда придумывают всякие истории для нас. К этому уже нужно привыкнуть. Пока они не могут представить убедительных доказательств, в частности, проведении хакерских атак, разговор с ними бессмыслен", - сказал Михайлов.
В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия.
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Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.
 
РоссияФБРАлександр Михайлов (cпорт)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей НарышкинМоскваСШАТехнологииВ мире
 
 
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