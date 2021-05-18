https://ria.ru/20210518/khakery-1732741034.html

Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:50

2021-05-18T08:50

2021-05-18T10:59

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сша

технологии

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Глава Службы внешней разведки добавил, что обвинения в причастности можно воспринимать как лестную оценку. "Но не в моих правилах представлять творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", — отметил Нарышкин.Он еще раз напомнил, что доказательств участия в инциденте СВР так никто и не предоставил.В декабре 2020 года хакеры атаковали программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и других американских структур, в котором допускалось, что за взломом стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии США заявили, что доступа к информации чувствительного характера организаторы нападения не добились. В итоге Соединенные Штаты ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту отвергает.

https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

сша

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, технологии