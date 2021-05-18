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Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:50
2021-05-18T10:59
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сша
технологии
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.Глава Службы внешней разведки добавил, что обвинения в причастности можно воспринимать как лестную оценку. "Но не в моих правилах представлять творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", — отметил Нарышкин.Он еще раз напомнил, что доказательств участия в инциденте СВР так никто и не предоставил.В декабре 2020 года хакеры атаковали программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и других американских структур, в котором допускалось, что за взломом стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии США заявили, что доступа к информации чувствительного характера организаторы нападения не добились. В итоге Соединенные Штаты ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту отвергает.
https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, технологии

Глава СВР: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

08:50 18.05.2021 (обновлено: 10:59 18.05.2021)
 
© REUTERS / Sergio Flores/File PhotoШтаб-квартира SolarWinds в Остине, штат Техас
Штаб-квартира SolarWinds в Остине, штат Техас - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© REUTERS / Sergio Flores/File Photo
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Я не хочу утверждать, что эта хакерская атака осуществлена этими американскими агентствами или одним из них. Но тем не менее повторяю, тактика похожа", — сказал он в интервью Би-би-си.

Глава Службы внешней разведки добавил, что обвинения в причастности можно воспринимать как лестную оценку.
"Но не в моих правилах представлять творческие достижения других авторов, других исполнителей за свои", — отметил Нарышкин.
Он еще раз напомнил, что доказательств участия в инциденте СВР так никто и не предоставил.
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В декабре 2020 года хакеры атаковали программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и других американских структур, в котором допускалось, что за взломом стоит Россия.
Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии США заявили, что доступа к информации чувствительного характера организаторы нападения не добились.
В итоге Соединенные Штаты ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту отвергает.
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