https://ria.ru/20210518/khaker-1732794489.html

Хакеры взломали несколько правительственных сайтов Шри-Ланки

Хакеры взломали несколько правительственных сайтов Шри-Ланки

Три правительственных сайта Шри-Ланки, в том числе сайт министерства здравоохранения, были во вторник взломаны хакерами, называющими себя "Кибервойска... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:29

2021-05-18T13:29

2021-05-18T13:29

кибербезопасность

шри-ланка

технологии

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Три правительственных сайта Шри-Ланки, в том числе сайт министерства здравоохранения, были во вторник взломаны хакерами, называющими себя "Кибервойска Тамил-Илама", сообщил координационный центр по обеспечению готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям.Помимо сайта министерства здравоохранения злоумышленники получили доступ к сайтам государственного "Университета Раджараты" и посольства Шри-Ланки в Пекине. После взлома хакеры разместили на сайтах флаг "Тигров освобождения Тамил-Илама" - сепаратистского движения, которое вело войну с правительством страны с 1983 по 2009 год и которая завершилась разгромом движения.Как отметил представитель координационного центра, инженер по информационной безопасности Равинду Мегасмулла, предположительно, атака была связана с днем победы над сепаратистами, отмечаемым 18 мая.Он также отметил, что работа сайта минздрава и посольства восстановлена, работы на сайте университета продолжаются.

https://ria.ru/20210505/khakery-1731157503.html

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кибербезопасность, шри-ланка, технологии, в мире