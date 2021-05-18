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Хакеры взломали несколько правительственных сайтов Шри-Ланки
Хакеры взломали несколько правительственных сайтов Шри-Ланки
Три правительственных сайта Шри-Ланки, в том числе сайт министерства здравоохранения, были во вторник взломаны хакерами, называющими себя "Кибервойска... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:29
2021-05-18T13:29
кибербезопасность
шри-ланка
технологии
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Три правительственных сайта Шри-Ланки, в том числе сайт министерства здравоохранения, были во вторник взломаны хакерами, называющими себя "Кибервойска Тамил-Илама", сообщил координационный центр по обеспечению готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям.Помимо сайта министерства здравоохранения злоумышленники получили доступ к сайтам государственного "Университета Раджараты" и посольства Шри-Ланки в Пекине. После взлома хакеры разместили на сайтах флаг "Тигров освобождения Тамил-Илама" - сепаратистского движения, которое вело войну с правительством страны с 1983 по 2009 год и которая завершилась разгромом движения.Как отметил представитель координационного центра, инженер по информационной безопасности Равинду Мегасмулла, предположительно, атака была связана с днем победы над сепаратистами, отмечаемым 18 мая.Он также отметил, что работа сайта минздрава и посольства восстановлена, работы на сайте университета продолжаются.
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кибербезопасность, шри-ланка, технологии, в мире

Хакеры взломали несколько правительственных сайтов Шри-Ланки

13:29 18.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Три правительственных сайта Шри-Ланки, в том числе сайт министерства здравоохранения, были во вторник взломаны хакерами, называющими себя "Кибервойска Тамил-Илама", сообщил координационный центр по обеспечению готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям.
Помимо сайта министерства здравоохранения злоумышленники получили доступ к сайтам государственного "Университета Раджараты" и посольства Шри-Ланки в Пекине. После взлома хакеры разместили на сайтах флаг "Тигров освобождения Тамил-Илама" - сепаратистского движения, которое вело войну с правительством страны с 1983 по 2009 год и которая завершилась разгромом движения.
Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Как отметил представитель координационного центра, инженер по информационной безопасности Равинду Мегасмулла, предположительно, атака была связана с днем победы над сепаратистами, отмечаемым 18 мая.

"Координационный центр по обеспечению готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям также наблюдал увеличение числа дефектов веб-сайтов в течение этого конкретного периода в последние годы. Поэтому центр опубликовал объявление с просьбой проявлять бдительность в отношении потенциального риска вторжения на правительственные веб-сайты в течение этого периода", - сказал он изданию Daily Mirror.

Он также отметил, что работа сайта минздрава и посольства восстановлена, работы на сайте университета продолжаются.
 
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