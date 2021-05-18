https://ria.ru/20210518/katastrofa-1732832839.html

Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России

Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России - РИА Новости, 18.05.2021

Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России

Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:36

2021-05-18T16:36

2021-05-18T18:45

алексей карнаухов

екатерина пестрякова (климатолог)

глобальное потепление

роман вильфанд

гидрометцентр

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155507/19/1555071989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12c1f6520ad7b39bd987c1b9f18ca82f.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые. Леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре в конце весны, отметил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.Аналогичной точки зрения придерживается климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По ее словам, если такая тенденция в погоде сохранится, то стоит ждать массовых лесных пожаров.Также она обратила внимание на мусор, который люди оставляют на природе."Бросают вон стеклышки даже в городе — это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, — что в лесу, что где-то", — рассказала она.Во вторник в Москве установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая держался с конца XIX века.

https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html

https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей карнаухов, екатерина пестрякова (климатолог), глобальное потепление, роман вильфанд, гидрометцентр, российская академия наук, общество