Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России
16:36 18.05.2021 (обновлено: 18:45 18.05.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые.
Леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре в конце весны, отметил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.
"Сосны, ели — они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным", — подчеркнул Карнаухов.
Аналогичной точки зрения придерживается климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По ее словам, если такая тенденция в погоде сохранится, то стоит ждать массовых лесных пожаров.
Также она обратила внимание на мусор, который люди оставляют на природе.
"Бросают вон стеклышки даже в городе — это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, — что в лесу, что где-то", — рассказала она.
Во вторник в Москве установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая держался с конца XIX века.
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