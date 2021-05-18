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Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России
Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России - РИА Новости, 18.05.2021
Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России
Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:36
2021-05-18T18:45
алексей карнаухов
екатерина пестрякова (климатолог)
глобальное потепление
роман вильфанд
гидрометцентр
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые. Леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре в конце весны, отметил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.Аналогичной точки зрения придерживается климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По ее словам, если такая тенденция в погоде сохранится, то стоит ждать массовых лесных пожаров.Также она обратила внимание на мусор, который люди оставляют на природе."Бросают вон стеклышки даже в городе — это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, — что в лесу, что где-то", — рассказала она.Во вторник в Москве установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая держался с конца XIX века.
https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html
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алексей карнаухов, екатерина пестрякова (климатолог), глобальное потепление, роман вильфанд, гидрометцентр, российская академия наук, общество

Климатологи предупредили о природном бедствии летом в России

16:36 18.05.2021 (обновлено: 18:45 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аномальная для мая жара в нескольких российских регионах приведет к массовым лесным пожарам летом. Об этом "URA.RU" рассказали российские ученые.
Леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре в конце весны, отметил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.
"Сосны, ели — они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным", — подчеркнул Карнаухов.
Аналогичной точки зрения придерживается климатолог и кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По ее словам, если такая тенденция в погоде сохранится, то стоит ждать массовых лесных пожаров.
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Также она обратила внимание на мусор, который люди оставляют на природе.
"Бросают вон стеклышки даже в городе — это к возгоранию может приводить. Стеклышки, как линзы, — что в лесу, что где-то", — рассказала она.
Во вторник в Москве установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,2 градуса. Предыдущий рекорд для 18 мая держался с конца XIX века.
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