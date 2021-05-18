https://ria.ru/20210518/kassa-1732727570.html

Названа новая схема обмана на кассе супермаркета

Названа новая схема обмана на кассе супермаркета

Способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного "умного" кассового оборудования и программ... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:15

2021-05-18T02:15

2021-05-18T02:15

алиса храмова

россия

мошенничество

синергия

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Способов обмана на кассе немало, и предусмотреть все ходы мошенников сложно, невзирая на наличие современного "умного" кассового оборудования и программ слежения, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.Бывает, что покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Интересным способом является обман с акцией 1+1, когда два товара продаются по цене одного."Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар", — рассказала Храмова.

https://ria.ru/20210514/lekarstva-1732192430.html

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2021

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алиса храмова, россия, мошенничество, синергия, общество