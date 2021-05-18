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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210518/kanikuly-1732779807.html
Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов
Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов - РИА Новости, 18.05.2021
Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов
Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили, где туристы с детьми планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:45
2021-05-18T12:45
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
детский отдых
республика башкортостан
новости - туризм
красноярский край
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили, где туристы с детьми планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья, сообщает Tvil.ru.По данным экспертов, больше половины заказов пришлось на Ленинградскую область. Клиенты бронируют жилье в Санкт-Петербурге и окрестностях, в среднем, на пять-шесть ночей и тратят на проживание 3108 рублей в сутки. Также десятку популярных направлений для отдыха с детьми в июне не на море вошли: Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с детьми на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже – в Суздале. В "не морских" направлениях туристы чаще всего арендуют номера в отелях, на них пришлось 78 процентов заказов.
https://ria.ru/20210518/aviabilety-1732752577.html
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красноярский край
свердловская область
ленинградская область
владимирская область
суздаль
калининградская область
иркутская область
республика татарстан (татарстан)
пермский край
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Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов

12:45 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили, где туристы с детьми планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья, сообщает Tvil.ru.
По данным экспертов, больше половины заказов пришлось на Ленинградскую область. Клиенты бронируют жилье в Санкт-Петербурге и окрестностях, в среднем, на пять-шесть ночей и тратят на проживание 3108 рублей в сутки.
Также десятку популярных направлений для отдыха с детьми в июне не на море вошли: Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с детьми на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже – в Суздале. В "не морских" направлениях туристы чаще всего арендуют номера в отелях, на них пришлось 78 процентов заказов.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 10:21Туризм
Названы популярные города России, куда летом подешевели авиабилеты
 
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