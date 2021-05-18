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Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов

Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов - РИА Новости, 18.05.2021

Эксперты выяснили, куда россияне едут с детьми помимо морских курортов

Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили, где туристы с детьми планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:45

2021-05-18T12:45

2021-05-18T12:45

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха определили, где туристы с детьми планируют отдохнуть в июне помимо черноморского побережья, сообщает Tvil.ru.По данным экспертов, больше половины заказов пришлось на Ленинградскую область. Клиенты бронируют жилье в Санкт-Петербурге и окрестностях, в среднем, на пять-шесть ночей и тратят на проживание 3108 рублей в сутки. Также десятку популярных направлений для отдыха с детьми в июне не на море вошли: Московская область, Татарстан, Свердловская область, Калининградская область, Красноярский край, Иркутская область, Пермский край, Владимирская область и Башкирия.По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с детьми на срок от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Екатеринбурге, дороже – в Суздале. В "не морских" направлениях туристы чаще всего арендуют номера в отелях, на них пришлось 78 процентов заказов.

https://ria.ru/20210518/aviabilety-1732752577.html

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ленинградская область

владимирская область

суздаль

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иркутская область

республика татарстан (татарстан)

пермский край

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