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В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям
В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям
Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:05
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россия
т-34
калуга
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ВОРОНЕЖ, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Местные соцсети и СМИ ранее сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли "запрещенную на территории РФ символику", а также закрасили гвардейские значки и надпись."По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).
https://ria.ru/20210509/podvig-1731584977.html
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россия, т-34, калуга

В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям

10:05 18.05.2021
 
© Фото : @ShapshaVV/FacebookПамятник воинам-освободителям "Танк" в Калуге
Памятник воинам-освободителям Танк в Калуге - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : @ShapshaVV/Facebook
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Местные соцсети и СМИ ранее сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли "запрещенную на территории РФ символику", а также закрасили гвардейские значки и надпись.
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"По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.
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По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).
 
РоссияТ-34Калуга
 
 
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