https://ria.ru/20210518/kaluga-1732750493.html

В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям

В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям

Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T10:05

2021-05-18T10:05

2021-05-18T10:05

россия

т-34

калуга

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ВОРОНЕЖ, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Местные соцсети и СМИ ранее сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли "запрещенную на территории РФ символику", а также закрасили гвардейские значки и надпись."По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).

https://ria.ru/20210509/podvig-1731584977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/pamyatnik-1730523318.html

россия

калуга

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россия, т-34, калуга