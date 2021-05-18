https://ria.ru/20210518/kaluga-1732750493.html
В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям
В Калуге завели дело после осквернения памятника воинам-освободителям
Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:05
2021-05-18T10:05
2021-05-18T10:05
россия
т-34
калуга
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ВОРОНЕЖ, 18 мая – РИА Новости. Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Местные соцсети и СМИ ранее сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли "запрещенную на территории РФ символику", а также закрасили гвардейские значки и надпись."По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России по Калуге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", - говорится в сообщении.Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).
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россия, т-34, калуга
ВОРОНЕЖ, 18 мая – РИА Новости.
Уголовное дело заведено в связи с осквернением памятника "Воинам Красной армии Танк Т-34
" в Калуге, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Местные соцсети и СМИ ранее сообщили, что неизвестные нарисовали свастику, замазали имя Сталина и красную звезду на танке, установленном в сквере Ветеранов Великой Отечественной войны в Калуге. Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что на мемориальной доске памятника неизвестные нанесли "запрещенную на территории РФ символику", а также закрасили гвардейские значки и надпись.
"По результатам проведенной проверки подразделением дознания УМВД России
по Калуге
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации "Вандализм", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.
По данным централизованной библиотечной системы Калуги, танк Т-34 был установлен в 1965 году и посвящен воинам частей Красной Армии, освободившим Калугу в конце декабря 1941 года (112-й танковой, 31-й кавалерийской, 154-й стрелковой дивизий и Тульского рабочего полка).