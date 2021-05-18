https://ria.ru/20210518/izrail-1732878753.html
СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы - РИА Новости, 18.05.2021
СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
Израильская сторона сообщила чиновникам из администрации президента США Джо Байдена, что обстрелы сектора Газа могут прекратиться в течение нескольких дней,... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T23:46
2021-05-18T23:46
2021-05-18T23:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
мид израиля
джо байден
палестина
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Израильская сторона сообщила чиновникам из администрации президента США Джо Байдена, что обстрелы сектора Газа могут прекратиться в течение нескольких дней, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.Чиновники из Белого дома заявляют, что проводят "тихую" дипломатию в отношении палестино-израильского кризиса. Однако в частном порядке, по данным агентства, администрация Байдена призывает Израиль прекратить обстрелы сектора Газа.Израиль, в свою очередь, заявил американским чиновникам, что операции могут прекратиться в течение нескольких дней.С израильской стороны нет обязательств по прекращению огня в конфликте с Палестиной, передаёт телерадиокомпания "КАН" со ссылкой на источник."Вопреки сообщениям нет никаких обязательств со стороны Израиля в отношении прекращения огня", - сообщает "КАН".В канцелярии главы правительства и МИД Израиля на запрос РИА Новости пока не ответили.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3440 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. По данным минздрава Палестины, в результате авиаударов Израиля погибли 217 человек, в том числе 63 несовершеннолетних, ранены 1500 человек.
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Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок
Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии.
"За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении.
2021-05-18T23:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид израиля, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире