https://ria.ru/20210518/izrail-1732878753.html

СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы

СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы - РИА Новости, 18.05.2021

СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы

Израильская сторона сообщила чиновникам из администрации президента США Джо Байдена, что обстрелы сектора Газа могут прекратиться в течение нескольких дней,... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T23:46

2021-05-18T23:46

2021-05-18T23:46

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мид израиля‎

джо байден

палестина

сша

израиль

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Израильская сторона сообщила чиновникам из администрации президента США Джо Байдена, что обстрелы сектора Газа могут прекратиться в течение нескольких дней, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники.Чиновники из Белого дома заявляют, что проводят "тихую" дипломатию в отношении палестино-израильского кризиса. Однако в частном порядке, по данным агентства, администрация Байдена призывает Израиль прекратить обстрелы сектора Газа.Израиль, в свою очередь, заявил американским чиновникам, что операции могут прекратиться в течение нескольких дней.С израильской стороны нет обязательств по прекращению огня в конфликте с Палестиной, передаёт телерадиокомпания "КАН" со ссылкой на источник."Вопреки сообщениям нет никаких обязательств со стороны Израиля в отношении прекращения огня", - сообщает "КАН".В канцелярии главы правительства и МИД Израиля на запрос РИА Новости пока не ответили.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3440 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. По данным минздрава Палестины, в результате авиаударов Израиля погибли 217 человек, в том числе 63 несовершеннолетних, ранены 1500 человек.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

палестина

сша

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Разрушения в городе Газа после израильских бомбардировок Израильские истребители атаковали пять домов командиров ХАМАС в секторе Газа, используемые в качестве "террористической инфраструктуры", сообщила пресс-служба армии. "За последние несколько часов истребители и самолеты армии обороны Израиля атаковали пять штабов террористов ХАМАС по всему сектору Газа. Атакованные дома служили инфраструктурой террористов", - говорится в сообщении. 2021-05-18T23:46 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид израиля‎, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире