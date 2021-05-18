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Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле - РИА Новости, 18.05.2021
Около 3,7 тысячи ракет выпустили из сектора Газа, заявили в Израиле
Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения, порядка 540 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T23:10
2021-05-18T23:10
2021-05-18T23:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Около 3,7 тысячи ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения, порядка 540 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии."По состоянию на 19.00, с начала операции "Страж стен" из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3700 ракет, из которых около 540 неудачных запусков упали в секторе Газа", - сообщает армия.Отмечается, что эффективность работы системы ПРО "Железный купол" составляет около 90%.
https://ria.ru/20210518/obstrel-1732814701.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире