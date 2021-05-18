https://ria.ru/20210518/izrail-1732806573.html

Десять человек пострадали при попадании ракеты в здание в Израиле

Десять человек пострадали при попадании ракеты в здание в Израиле - РИА Новости, 18.05.2021

Десять человек пострадали при попадании ракеты в здание в Израиле

Десять человек получили ранения после попадания ракеты в здание в округе Эшколь на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Службы скорой помощи Маген... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T14:27

2021-05-18T14:27

2021-05-18T14:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Десять человек получили ранения после попадания ракеты в здание в округе Эшколь на границе с сектором Газа, сообщил пресс-секретарь Службы скорой помощи Маген Давид Адом.По его словам, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили более трех тысяч ракет, часть из них упали в самом анклаве; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол". По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 200, треть из которых женщины и дети.

https://ria.ru/20210517/izrail-1732618841.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире