https://ria.ru/20210518/internat-1732855538.html
Ивановский омбудсмен прокомментировала сообщения о педофилии в интернате
Ивановский омбудсмен прокомментировала сообщения о педофилии в интернате - РИА Новости, 18.05.2021
Ивановский омбудсмен прокомментировала сообщения о педофилии в интернате
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская рассказала РИА Новости, что с 2013 года, когда она заступила на должность омбудсмена, не РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T18:43
2021-05-18T18:43
2021-05-18T18:43
россия
ивановская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская рассказала РИА Новости, что с 2013 года, когда она заступила на должность омбудсмена, не было никаких жалоб на сексуальные преступления из интерната, где, согласно публикациям СМИ, якобы 10 лет назад растлевали детей, в интернате сейчас здоровая обстановка.Как написал ряд СМИ и Telegram-каналов, около 10 лет назад в отношении малолетних воспитанников местной школы-интерната якобы была совершена серия сексуальных преступлений. Заявляется, что якобы в регионе действовала целая группа педофилов, включая высокопоставленных чиновников, а сейчас в этой истории разбираются следственные органы.Правоохранительные и следственные органы в регионе, так же, как и власти, не комментируют эту информацию РИА Новости.Океанская, которая работает омбудсменом с 2013 года, рассказала РИА Новости, что впервые слышит о подобных преступлениях. "Мы эту информацию сейчас узнаем из СМИ. Эти события, о которых идет речь, как я понимаю, во времени отдалены, и к нам в службу не поступали сигналы и какая-то информация о подобном, этого не было", - сказала собеседница агентства.По ее словам, аппарат омбудсмена не будет заниматься расследованием описанной в СМИ истории, поскольку это дело следствия, но собирается "держать связь, насколько это возможно, с правоохранительными органами". "Конечно, есть понимание того, что надо смотреть на то состояние, в котором сейчас пребывает учреждение… Нареканий никаких нет. Когда я пришла и стала уполномоченным, там уже был новый руководитель. Мы туда выезжаем. Если у нас бывают какие-то обращения по этому интернату, мы их отрабатываем сразу же", - заявила она, подчеркнув, что обращения не касаются сексуальных преступлений, а связаны в основном с консультациями детей-сирот по различным вопросам."Но повторяю, что это случай - не сейчас произошедший... Ведь уже несколько лет ведется ежегодный обязательный мониторинг учреждений, подведомственных департаменту соцзащиты, в таких учреждениях у нас как раз содержатся дети-сироты. Эти дети ежегодно проходят тестирования, опросы. Это все координируется Общественной палатой РФ", - добавила Океанская.
https://ria.ru/20210420/delo-1729045625.html
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россия, ивановская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области
Татьяна Океанская рассказала РИА Новости, что с 2013 года, когда она заступила на должность омбудсмена, не было никаких жалоб на сексуальные преступления из интерната, где, согласно публикациям СМИ, якобы 10 лет назад растлевали детей, в интернате сейчас здоровая обстановка.
Как написал ряд СМИ и Telegram-каналов, около 10 лет назад в отношении малолетних воспитанников местной школы-интерната якобы была совершена серия сексуальных преступлений. Заявляется, что якобы в регионе действовала целая группа педофилов, включая высокопоставленных чиновников, а сейчас в этой истории разбираются следственные органы.
Правоохранительные и следственные органы в регионе, так же, как и власти, не комментируют эту информацию РИА Новости.
Океанская, которая работает омбудсменом с 2013 года, рассказала РИА Новости, что впервые слышит о подобных преступлениях. "Мы эту информацию сейчас узнаем из СМИ. Эти события, о которых идет речь, как я понимаю, во времени отдалены, и к нам в службу не поступали сигналы и какая-то информация о подобном, этого не было", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, аппарат омбудсмена не будет заниматься расследованием описанной в СМИ истории, поскольку это дело следствия, но собирается "держать связь, насколько это возможно, с правоохранительными органами". "Конечно, есть понимание того, что надо смотреть на то состояние, в котором сейчас пребывает учреждение… Нареканий никаких нет. Когда я пришла и стала уполномоченным, там уже был новый руководитель. Мы туда выезжаем. Если у нас бывают какие-то обращения по этому интернату, мы их отрабатываем сразу же", - заявила она, подчеркнув, что обращения не касаются сексуальных преступлений, а связаны в основном с консультациями детей-сирот по различным вопросам.
"Но повторяю, что это случай - не сейчас произошедший... Ведь уже несколько лет ведется ежегодный обязательный мониторинг учреждений, подведомственных департаменту соцзащиты, в таких учреждениях у нас как раз содержатся дети-сироты. Эти дети ежегодно проходят тестирования, опросы. Это все координируется Общественной палатой РФ", - добавила Океанская.