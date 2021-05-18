https://ria.ru/20210518/instagram-1732862405.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 18.05.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:42
2021-05-18T19:42
2021-05-18T19:42
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно 18.50 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (60%) и с работой раздела Stories (21%), также поступают жалобы на сбои при авторизации (18%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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