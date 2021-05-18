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В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае"
В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае" - РИА Новости, 18.05.2021
В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае"
Как минимум 12 человек погибли и около 120 пропали без вести в разных штатах Индии из-за урагана "Тауктаэ", обрушившегося на западное побережье страны. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:38
2021-05-18T08:38
вмс индии
керала
карнатака
boeing p-8 poseidon
ахмадабад
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли и около 120 пропали без вести в разных штатах Индии из-за урагана "Тауктаэ", обрушившегося на западное побережье страны.Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Карнатака, где в результате отдельных инцидентов из-за проливных дождей и порывистых ветров погибли шесть человек. Двое из них погибли, когда их буксир перевернулся в море."Около 120 домов были повреждены в штате из-за сильных дождей с субботы. Пострадавшие были переведены в центры помощи, созданные правительством штата в этом районе", - сообщил глава центра мониторинга стихийных бедствий штата Карнатака Сунил Гаваскар телеканалу India TV.Как сообщил главный министр штата Гоа Прамод Савант, в результате урагана погибли два человека."Два человека погибли из-за циклона. Женщина примерно 30-35 лет умерла после того, как на нее упала кокосовая пальма в городе Мапуса. Еще одна авария произошла в Марселе, где двое молодых людей ехали на скутере, на них упал электрический столб, и один из них погиб, когда его доставили в больницу", - сказал Савант на пресс-конференции.В штате разрушены несколько десятков домов, местами прекращена подача электричества, с корнем вырваны более тысячи деревьев. Еще по два человека погибли в штатах Керале и Махараштре из-за обрушения конструкций и столбов из-за порывистого ветра, вызванного ураганом.ВМС Индии продолжают поиск поиски около 120 человек, находившихся на борту баржи, которая затонула примерно в 175 километрах от Мумбаи. Всего на борту баржи находилось 273 человека, спасены 132 человека. Помощь в поисках оказывает патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon и вертолеты ВМС.Вместе с тем, по данным метеорологов, к концу дня находящийся в 230 километрах к югу от Ахмадабада циклон ослабнет до "глубокой депрессии".
https://ria.ru/20210501/samolet-1730852124.html
https://ria.ru/20210501/uragan-1730799227.html
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керала
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Циклон "Тауктае" в Западной Индии
На западную Индию обрушился циклон "Тауктае". Ветер с порывами до 200 км/ч. Погибли уже 8 человек, около 150 тыс эвакуированы. Аэропорт огромного Мумбаи остановил работу. На видео штат Гуджарат и Мумбаи (волнующееся море и поваленные на деревья опоры проводов железной дороги).
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вмс индии, керала, карнатака, boeing p-8 poseidon, ахмадабад, в мире

В Индии увеличилось число погибших из-за циклона "Тауктае"

08:38 18.05.2021
 
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мая – РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли и около 120 пропали без вести в разных штатах Индии из-за урагана "Тауктаэ", обрушившегося на западное побережье страны.
Наиболее сильный удар урагана пришелся на штат Карнатака, где в результате отдельных инцидентов из-за проливных дождей и порывистых ветров погибли шесть человек. Двое из них погибли, когда их буксир перевернулся в море.
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"Около 120 домов были повреждены в штате из-за сильных дождей с субботы. Пострадавшие были переведены в центры помощи, созданные правительством штата в этом районе", - сообщил глава центра мониторинга стихийных бедствий штата Карнатака Сунил Гаваскар телеканалу India TV.
Как сообщил главный министр штата Гоа Прамод Савант, в результате урагана погибли два человека.
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"Два человека погибли из-за циклона. Женщина примерно 30-35 лет умерла после того, как на нее упала кокосовая пальма в городе Мапуса. Еще одна авария произошла в Марселе, где двое молодых людей ехали на скутере, на них упал электрический столб, и один из них погиб, когда его доставили в больницу", - сказал Савант на пресс-конференции.
В штате разрушены несколько десятков домов, местами прекращена подача электричества, с корнем вырваны более тысячи деревьев. Еще по два человека погибли в штатах Керале и Махараштре из-за обрушения конструкций и столбов из-за порывистого ветра, вызванного ураганом.
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ВМС Индии продолжают поиск поиски около 120 человек, находившихся на борту баржи, которая затонула примерно в 175 километрах от Мумбаи. Всего на борту баржи находилось 273 человека, спасены 132 человека. Помощь в поисках оказывает патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon и вертолеты ВМС.
Вместе с тем, по данным метеорологов, к концу дня находящийся в 230 километрах к югу от Ахмадабада циклон ослабнет до "глубокой депрессии".
 
ВМС ИндииКералаКарнатакаBoeing P-8 PoseidonАхмадабадВ мире
 
 
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