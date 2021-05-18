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Умер актер из фильмов про сенбернара Бетховена Чарльз Гродин
Умер актер из фильмов про сенбернара Бетховена Чарльз Гродин - РИА Новости, 18.05.2021
Умер актер из фильмов про сенбернара Бетховена Чарльз Гродин
Американский актер театра и кино Чарльз Гродин, известный по фильмам "Бетховен" и "Успеть до полуночи", скончался в возрасте 86 лет от рака, сообщает ABC News. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:57
2021-05-18T22:57
2021-05-18T22:57
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский актер театра и кино Чарльз Гродин, известный по фильмам "Бетховен" и "Успеть до полуночи", скончался в возрасте 86 лет от рака, сообщает ABC News.Гродин страдал от рака костного мозга.Чарльз Гродин известен по ролям в таких фильмах, как серия картин про сенбернара Бетховена, "Разбивающий сердца", "Женщина в красном", "Унижение", "Небеса могут подождать", "Кинг-Конг" 1976 года, а также по участию в театральных постановках, в том числе на Бродвее.
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культура, в мире
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Американский
актер театра и кино Чарльз Гродин, известный по фильмам "Бетховен" и "Успеть до полуночи", скончался в возрасте 86 лет от рака, сообщает ABC News
.
Гродин страдал от рака костного мозга.
Чарльз Гродин известен по ролям в таких фильмах, как серия картин про сенбернара Бетховена, "Разбивающий сердца", "Женщина в красном", "Унижение", "Небеса могут подождать", "Кинг-Конг" 1976 года, а также по участию в театральных постановках, в том числе на Бродвее.