https://ria.ru/20210518/grande-1732785493.html

Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж

Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж - РИА Новости, 18.05.2021

Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж

Ариана Гранде вышла замуж, сообщает сайт TMZ со ссылкой на свои источники. Ее супругом стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:42

2021-05-18T12:42

2021-05-18T12:42

культура

стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

ариана гранде

джастин бибер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732759440_0:59:1417:856_1920x0_80_0_0_d67877588e1a8a2ae9b07fb942e75306.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ариана Гранде вышла замуж, сообщает сайт TMZ со ссылкой на свои источники. Ее супругом стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес.Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гостей было меньше 20 человек, включая членов семьи новобрачных. Настоящей церемонии не было, пара решила провести праздник в интимной, неофициальной обстановке. Ариана Гранде и Далтон Гомес обручились в декабре 2020 года, а начали встречаться в январе. Впервые они появились вместе на публике в мае в клипе на песню "Stuck with U", которую исполнительница записала вместе с Джастином Бибером. В 2018 году Гранде была помолвлена с комиком Питом Дэвидсоном, однако до свадьбы дело не дошло. В октябре 2018 стало известно, что они расстались.

https://ria.ru/20210212/grande-1597173196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, ариана гранде, джастин бибер