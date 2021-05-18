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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210518/grande-1732785493.html
Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж
Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж - РИА Новости, 18.05.2021
Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж
Ариана Гранде вышла замуж, сообщает сайт TMZ со ссылкой на свои источники. Ее супругом стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:42
2021-05-18T12:42
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
ариана гранде
джастин бибер
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ариана Гранде вышла замуж, сообщает сайт TMZ со ссылкой на свои источники. Ее супругом стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес.Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гостей было меньше 20 человек, включая членов семьи новобрачных. Настоящей церемонии не было, пара решила провести праздник в интимной, неофициальной обстановке. Ариана Гранде и Далтон Гомес обручились в декабре 2020 года, а начали встречаться в январе. Впервые они появились вместе на публике в мае в клипе на песню "Stuck with U", которую исполнительница записала вместе с Джастином Бибером. В 2018 году Гранде была помолвлена с комиком Питом Дэвидсоном, однако до свадьбы дело не дошло. В октябре 2018 стало известно, что они расстались.
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, ариана гранде, джастин бибер

Стало известно, что Ариана Гранде тайно вышла замуж

12:42 18.05.2021
 
© Фото : Instagram @arianagrandeАриана Гранде и Далтон Гомез
Ариана Гранде и Далтон Гомез - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Фото : Instagram @arianagrande
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ариана Гранде вышла замуж, сообщает сайт TMZ со ссылкой на свои источники. Ее супругом стал агент по элитной недвижимости Далтон Гомес.
Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гостей было меньше 20 человек, включая членов семьи новобрачных. Настоящей церемонии не было, пара решила провести праздник в интимной, неофициальной обстановке.
Ариана Гранде и Далтон Гомес обручились в декабре 2020 года, а начали встречаться в январе. Впервые они появились вместе на публике в мае в клипе на песню "Stuck with U", которую исполнительница записала вместе с Джастином Бибером.
В 2018 году Гранде была помолвлена с комиком Питом Дэвидсоном, однако до свадьбы дело не дошло. В октябре 2018 стало известно, что они расстались.
Кадр из клипа Ariana Grande 34+35 Remix - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 17:08Культура
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КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесАриана ГрандеДжастин Бибер
 
 
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