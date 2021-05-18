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Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ
Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ - РИА Новости, 18.05.2021
Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ
Информация, составляющая гостайну, не была похищена в ходе недавних кибератак на органы российской власти, рассказал заместитель директора Национального... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Информация, составляющая гостайну, не была похищена в ходе недавних кибератак на органы российской власти, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам Мурашова, кибератака была рассчитана на длительную перспективу и вредоносное программное обеспечение.
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность

Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ

14:00 18.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНиколай Мурашов
Николай Мурашов - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Информация, составляющая гостайну, не была похищена в ходе недавних кибератак на органы российской власти, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Что хотелось бы сказать по поводу ущерба и конфиденциальной информации, информации, составляющей государственную тайну. Естественно, она не могла быть похищена. Но при этом хотел бы сказать, что в Российской Федерации мы часто забываем об этом, что существует порядка 40 видов тайн. Это медицинская тайна, налоговая тайна, тайна усыновления. И там определенные сведения, которые частично содержали персональные данные, и сведения подобные, они могли быть из системы вынесены", - сказал он.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 12:55
Центр киберугроз заподозрил зарубежные спецслужбы в кибератаках на Россию
По словам Мурашова, кибератака была рассчитана на длительную перспективу и вредоносное программное обеспечение.
 
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (Центр киберугроз) НКЦКИРоссияНиколай МурашовКибербезопасностьБезопасность
 
 
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