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Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ
Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ - РИА Новости, 18.05.2021
Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ
Информация, составляющая гостайну, не была похищена в ходе недавних кибератак на органы российской власти, рассказал заместитель директора Национального... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
2021-05-18T14:00
национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки
россия
николай мурашов
кибербезопасность
безопасность
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Информация, составляющая гостайну, не была похищена в ходе недавних кибератак на органы российской власти, рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам Мурашова, кибератака была рассчитана на длительную перспективу и вредоносное программное обеспечение.
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РИА Новости
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национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (центр киберугроз) нкцки, россия, николай мурашов, кибербезопасность, безопасность