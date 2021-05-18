Мурашов: гостайны не были похищены в ходе кибератак на органы власти РФ

"Что хотелось бы сказать по поводу ущерба и конфиденциальной информации, информации, составляющей государственную тайну. Естественно, она не могла быть похищена. Но при этом хотел бы сказать, что в Российской Федерации мы часто забываем об этом, что существует порядка 40 видов тайн. Это медицинская тайна, налоговая тайна, тайна усыновления. И там определенные сведения, которые частично содержали персональные данные, и сведения подобные, они могли быть из системы вынесены", - сказал он.