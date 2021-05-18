https://ria.ru/20210518/gosduma-1732861868.html

В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России

В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России - РИА Новости, 18.05.2021

В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России

Итоговая версия законопроекта, который обяжет IT-гиганты создавать представительства в России, предполагает, что отказавшимся запретят публиковать рекламу и... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:36

2021-05-18T19:36

2021-05-18T21:45

россия

it-компании

александр хинштейн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590860605_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_6b4ea5056a4a21887d541d8b33be4bd4.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Итоговая версия законопроекта, который обяжет IT-гиганты создавать представительства в России, предполагает, что отказавшимся запретят публиковать рекламу и передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.По его словам, запреты на рекламу, обработку и трансграничную передачу персональных данных россиян вошли в итоговую версию законопроекта о представительствах международных IT-компаний в РФ.Также депутат рассказал, что теоретически, согласно законопроекту, иностранным IT-компаниям могут запретить работу с новыми российскими пользователями, если их сервер находится не на территории РФ.Кроме этого, он подчеркнул, что председатель Госдумы предложил обсудить этот вопрос с представителями иностранной IT-отрасли."Мы на комитет, на котором, я надеюсь, мы будем рассматривать к первому чтению (законопроект), безусловно, позовем представителей, если таковые есть, или, как они себя будут называть, посланцев от иностранных IT-ресурсов, которые, мы точно понимаем, подпадут под действие законов, в первую очередь социальные сети, аудиовизуалы и так далее - TikTok, Google, Instagram", - уточнил депутат.Законопроект, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России, планируют принять в весеннюю сессию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Да (за эту сессию планируем принять). Поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее. Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей", - сказал Хинштейн журналистам.

https://ria.ru/20210518/komprometatsiya-1732802069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, it-компании, александр хинштейн, общество