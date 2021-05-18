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В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России
В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России - РИА Новости, 18.05.2021
В ГД рассказали, чем грозит для IT-гигантов отказ от филиалов в России
Итоговая версия законопроекта, который обяжет IT-гиганты создавать представительства в России, предполагает, что отказавшимся запретят публиковать рекламу и... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:36
2021-05-18T19:36
2021-05-18T21:45
россия
it-компании
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Итоговая версия законопроекта, который обяжет IT-гиганты создавать представительства в России, предполагает, что отказавшимся запретят публиковать рекламу и передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.По его словам, запреты на рекламу, обработку и трансграничную передачу персональных данных россиян вошли в итоговую версию законопроекта о представительствах международных IT-компаний в РФ.Также депутат рассказал, что теоретически, согласно законопроекту, иностранным IT-компаниям могут запретить работу с новыми российскими пользователями, если их сервер находится не на территории РФ.Кроме этого, он подчеркнул, что председатель Госдумы предложил обсудить этот вопрос с представителями иностранной IT-отрасли."Мы на комитет, на котором, я надеюсь, мы будем рассматривать к первому чтению (законопроект), безусловно, позовем представителей, если таковые есть, или, как они себя будут называть, посланцев от иностранных IT-ресурсов, которые, мы точно понимаем, подпадут под действие законов, в первую очередь социальные сети, аудиовизуалы и так далее - TikTok, Google, Instagram", - уточнил депутат.Законопроект, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России, планируют принять в весеннюю сессию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Да (за эту сессию планируем принять). Поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее. Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей", - сказал Хинштейн журналистам.
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россия, it-компании, александр хинштейн, общество
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Итоговая версия законопроекта, который обяжет IT-гиганты создавать представительства в России
, предполагает, что отказавшимся запретят публиковать рекламу и передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
.
"Его (законопроект) должны внести на этой неделе, чтобы он успел попасть на следующий совет", - сказал Хинштейн журналистам.
По его словам, запреты на рекламу, обработку и трансграничную передачу персональных данных россиян вошли в итоговую версию законопроекта о представительствах международных IT-компаний в РФ.
Также депутат рассказал, что теоретически, согласно законопроекту, иностранным IT-компаниям могут запретить работу с новыми российскими пользователями, если их сервер находится не на территории РФ.
Кроме этого, он подчеркнул, что председатель Госдумы предложил обсудить этот вопрос с представителями иностранной IT-отрасли.
"Мы на комитет, на котором, я надеюсь, мы будем рассматривать к первому чтению (законопроект), безусловно, позовем представителей, если таковые есть, или, как они себя будут называть, посланцев от иностранных IT-ресурсов, которые, мы точно понимаем, подпадут под действие законов, в первую очередь социальные сети, аудиовизуалы и так далее - TikTok, Google, Instagram", - уточнил депутат.
Законопроект, который обяжет иностранные IT-компании открывать официальные представительства в России, планируют принять в весеннюю сессию, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Да (за эту сессию планируем принять). Поручение президента было о том, чтобы его принять как можно скорее. Другого пути нет, как его в эту сессию принять. Четыре недели осталось, не считая текущей", - сказал Хинштейн журналистам.