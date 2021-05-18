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Минцифры разработает концепцию доступа к госданным
Минцифры разработает концепцию доступа к госданным
Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T06:08
2021-05-18T06:18
россия
олег качанов
дмитрий чернышенко
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Там также пояснили, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.Минцифры занимается разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика" по поручению Чернышенко. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика".В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.Замглавы Минцифры Олег Качанов в свою очередь напомнил про строгий порядок работы с персональными данными."Существует ряд чувствительных тем, связанных с данными. Некоторые данные не вызывают опасений до тех пор, пока невозможно определить, какому человеку они принадлежат. Поэтому при формировании наборов, оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность персонификации", — сказал Качанов.Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.
https://ria.ru/20210516/platforma-1732501993.html
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россия, олег качанов, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва, технологии, экономика

Минцифры разработает концепцию доступа к госданным

06:08 18.05.2021 (обновлено: 06:18 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Минцифры России разработает концепцию доступа к госданным. Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов", — сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.

Там также пояснили, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.
Минцифры занимается разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика" по поручению Чернышенко. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика".
В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.
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Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.
Замглавы Минцифры Олег Качанов в свою очередь напомнил про строгий порядок работы с персональными данными.
"Существует ряд чувствительных тем, связанных с данными. Некоторые данные не вызывают опасений до тех пор, пока невозможно определить, какому человеку они принадлежат. Поэтому при формировании наборов, оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность персонификации", — сказал Качанов.
Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.
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РоссияОлег КачановДмитрий ЧернышенкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)МоскваТехнологииЭкономика
 
 
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