https://ria.ru/20210518/gosdannye-1732733689.html

Минцифры разработает концепцию доступа к госданным

Минцифры разработает концепцию доступа к госданным

Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T06:08

2021-05-18T06:08

2021-05-18T06:18

россия

олег качанов

дмитрий чернышенко

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

москва

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156072/69/1560726945_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_cae9a62fa6275fdb96604ac9a3024f38.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минцифры России работает над концепцией регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Там также пояснили, что наборы данных станут основой машинного обучения для организаций и предприятий, представляющих ключевые отрасли экономики. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.Минцифры занимается разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика" по поручению Чернышенко. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика".В концепции регулирования доступа разработчиков к наборам госданных выделяется несколько типов датасетов. Они разделены по признаку конфиденциальности: датасеты ограниченного доступа и общедоступные; а также по принадлежности оператору: ведомственные, межведомственные.Как пояснили в Минцифры, формировать наборы данных на основании запросов разработчиков ИИ, осуществлять анонимизацию и обезличивание, а также создавать инфраструктуру доступа к государственным наборам данных будет специальный оператор.Замглавы Минцифры Олег Качанов в свою очередь напомнил про строгий порядок работы с персональными данными."Существует ряд чувствительных тем, связанных с данными. Некоторые данные не вызывают опасений до тех пор, пока невозможно определить, какому человеку они принадлежат. Поэтому при формировании наборов, оператор в первую очередь должен обеспечить невозможность персонификации", — сказал Качанов.Предполагается, что датасеты сформируют на платной основе, а их стоимость определят исходя из сложности и объема. Это позволит избежать неэффективных расходов государства. При этом доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, планируется на безвозмездной основе.

https://ria.ru/20210516/platforma-1732501993.html

https://ria.ru/20210512/startapy-1731924487.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег качанов, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва, технологии, экономика