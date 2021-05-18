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В Турции пропала украинская туристка
В Турции пропала украинская туристка - РИА Новости, 18.05.2021
В Турции пропала украинская туристка
Турецкие полиция и спасатели ищут украинку, пропавшую во время туристической поездки в горы Анталии, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:03
2021-05-18T18:12
мид украины
анталия
турция
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происшествия
в мире
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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Турецкие полиция и спасатели ищут украинку, пропавшую во время туристической поездки в горы Анталии, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.По данным МИД, украинка была в туристической поездке в горах турецкой Анталии, 10 мая она должна была вернуться на Украину. В то же время со 2 мая с ней прекратилась связь.Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на брата женщины, Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон женщины оставался включенным до 5 мая.Поиски Кривошеи начались 4 мая после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери. Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона, различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов пропавшей женщины не нашли.
https://ria.ru/20210516/poiski-1732542691.html
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мид украины, анталия, турция, украина, происшествия, в мире

В Турции пропала украинская туристка

16:03 18.05.2021 (обновлено: 18:12 18.05.2021)
 
© Depositphotos / Varavin88Пляж Капуташ, Анталия, Турция
Пляж Капуташ, Анталия, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / Varavin88
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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Турецкие полиция и спасатели ищут украинку, пропавшую во время туристической поездки в горы Анталии, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
"Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия с целью поиска гражданки Украины Яны Кривошеи и находится на связи с ее братом", - цитирует сообщение пресс-служба агентство "Укринформ".
По данным МИД, украинка была в туристической поездке в горах турецкой Анталии, 10 мая она должна была вернуться на Украину. В то же время со 2 мая с ней прекратилась связь.
"Спасательное спецподразделение обнаружило палатку гражданки. Поисковая операция продолжается, осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы держат это дело на особом контроле", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на брата женщины, Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон женщины оставался включенным до 5 мая.
Поиски Кривошеи начались 4 мая после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери. Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона, различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов пропавшей женщины не нашли.
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