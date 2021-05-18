https://ria.ru/20210518/gory-1732826159.html

В Турции пропала украинская туристка

В Турции пропала украинская туристка - РИА Новости, 18.05.2021

В Турции пропала украинская туристка

Турецкие полиция и спасатели ищут украинку, пропавшую во время туристической поездки в горы Анталии, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T16:03

2021-05-18T16:03

2021-05-18T18:12

мид украины

анталия

турция

украина

происшествия

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КИЕВ, 18 мая – РИА Новости. Турецкие полиция и спасатели ищут украинку, пропавшую во время туристической поездки в горы Анталии, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Украины.По данным МИД, украинка была в туристической поездке в горах турецкой Анталии, 10 мая она должна была вернуться на Украину. В то же время со 2 мая с ней прекратилась связь.Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на брата женщины, Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон женщины оставался включенным до 5 мая.Поиски Кривошеи начались 4 мая после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери. Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона, различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов пропавшей женщины не нашли.

https://ria.ru/20210516/poiski-1732542691.html

анталия

турция

украина

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мид украины, анталия, турция, украина, происшествия, в мире