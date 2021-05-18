https://ria.ru/20210518/galyaviev-1732729258.html

Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник

Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник

Арестованного Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве 9 человек в гимназии в Казани, поставили на учет как склонного к суициду, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T02:12

2021-05-18T02:12

2021-05-18T02:12

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

москва

казань

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Арестованного Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве 9 человек в гимназии в Казани, поставили на учет как склонного к суициду, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее "ОНК Газета" сообщила со ссылкой на ответственного секретаря столичной комиссии Алексея Мельникова, что Галявиев помещен в одноместную камеру, жалоб на условия содержания у него нет. Кроме того, предполагается, что арестованного после завершения проводимых следственных действий привезут в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского."Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида",- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что теперь за Галявиевым будет осуществляться строгий контроль.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210515/galyaviev-1732428109.html

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, казань, происшествия