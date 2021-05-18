https://ria.ru/20210518/fedorov-1732859721.html

Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях"

Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях" - РИА Новости, 18.05.2021

Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях"

Актер Владимир Федоров умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:14

2021-05-18T19:14

2021-05-18T22:32

культура

владимир федоров

россия

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Умер актер из "Двенадцати стульев" Владимир Федоров

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актер Владимир Федоров умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова."Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.В 1964 году Федоров закончил Московский инженерно-технический институт и начал работать в Институте биофизики Минздрава СССР. Его актерская карьера началась позже — в 1972 году на экраны вышел фильм "Руслан и Людмила", где он сыграл роль Черномора. Также известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины "Через тернии к звездам". Всего на его счету более 40 фильмов, среди которых "Двенадцать стульев" и "Кин-дза-дза!".Также Федоров был автором более 50 научных работ и изобретений, писал стихи и прозу.

россия

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2021

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владимир федоров, россия