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Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях"
Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях" - РИА Новости, 18.05.2021
Умер актер Владимир Федоров, сыгравший в "Двенадцати стульях"
Актер Владимир Федоров умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:14
2021-05-18T19:14
2021-05-18T22:32
культура
владимир федоров
россия
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Умер актер из "Двенадцати стульев" Владимир Федоров
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актер Владимир Федоров умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова."Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.В 1964 году Федоров закончил Московский инженерно-технический институт и начал работать в Институте биофизики Минздрава СССР. Его актерская карьера началась позже — в 1972 году на экраны вышел фильм "Руслан и Людмила", где он сыграл роль Черномора. Также известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины "Через тернии к звездам". Всего на его счету более 40 фильмов, среди которых "Двенадцать стульев" и "Кин-дза-дза!".Также Федоров был автором более 50 научных работ и изобретений, писал стихи и прозу.
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владимир федоров, россия
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актер Владимир Федоров умер на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова.
"Сегодня пришла печальная весть — не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте
театра.
В 1964 году Федоров закончил Московский инженерно-технический институт и начал работать в Институте биофизики Минздрава СССР. Его актерская карьера началась позже — в 1972 году на экраны вышел фильм "Руслан и Людмила", где он сыграл роль Черномора. Также известность ему принесла роль злодея Туранчокса из картины "Через тернии к звездам". Всего на его счету более 40 фильмов, среди которых "Двенадцать стульев" и "Кин-дза-дза!".
Также Федоров был автором более 50 научных работ и изобретений, писал стихи и прозу.