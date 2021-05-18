https://ria.ru/20210518/estoniya-1732677976.html

"Люди второго сорта". Кого беспокоит русификация Эстонии

"Люди второго сорта". Кого беспокоит русификация Эстонии - РИА Новости, 18.05.2021

"Люди второго сорта". Кого беспокоит русификация Эстонии

эстония

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T16:35

россия

хенн пыллуаас

яна тоом

март хельме

эстония

латвия

перезахоронение останков советских воинов в эстонии

судьба "бронзового солдата" в таллине

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. В пандемию русскоязычные жители Эстонии еще сильнее почувствовали себя людьми второго сорта. Хотя из-за демографии национальные меньшинства все важнее для избирательного процесса. В поход за голосами неэстонцев отправилась уже и партия EKRE, считавшаяся правой. Националисты приняли в свои ряды даже координатора местного "Бессмертного полка". О новых тенденциях прибалтийской политики — в материале РИА Новости. Память о Бронзовом солдатеГлава правительственного Фонда интеграции (который раньше назывался Фондом интеграции неэстонцев) Ирене Кяосаар признала, что закрытие границ усугубило положение этнических меньшинств. "В хорошие времена разница между количеством русских и эстонцев на трудовом рынке уменьшается. Согласно исследованию, неэстонцы получают 85 процентов от средней заработной платы эстонцев. В плохие времена эта разница увеличивается", — отметила она.Ухудшились не только экономические показатели, но и настроения меньшинств. По данным исследования "Мониторинг интеграции — 2020", по сравнению с 2016-м сейчас в два раза больше неэстоцев чувствуют, что в республике им не рады (было 16 процентов, теперь 32), "нетитульные" все чаще ощущают себя вторым сортом (этот показатель увеличился с 21 до 38 процентов). Пятая часть опрошенных вообще не считает себя частью эстонского общества, 70 процентов не верят, что могут влиять на развитие республики. Но есть и положительные изменения: выросла терпимость к иноязычным соседям. Так, 44 процента эстонцев ничего не имеют против русскоязычных (в 2010-м таких было всего 23 процента). Новые дискуссии об этническом факторе в эстонской политике вспыхнули из-за Дня Победы. Председателя консервативной партии "Отечество" Хелира-Валдора Сеэдера возмутил приказ по воинской части, дислоцированной неподалеку от Бронзового солдата. В 2007-м перенос памятника красноармейцу вызвал массовые волнения в Таллине. Видимо, поэтому солдатам срочной службы рекомендовали 9 мая возвращаться в казармы в гражданской одежде во избежание провокаций. Военные пояснили, что хотят избежать превратной трактовки ситуации, когда люди в форме идут через строй собравшихся на праздник местных жителей. Это и вызвало негодование Хелира-Валдора Сеэдера. "Формы Сил обороны Эстонии не нужно бояться и стыдиться, — настаивал Сеэдер. — В нашей истории 9 мая — сложный день, когда на территории Эстонской Республики тысячи людей отмечают, по сути, оккупацию Эстонии. Одно лишь это явление само по себе крайне неуместное и печальное".Ему не понравилось и то, что жители ходят по улицам с георгиевскими ленточками. Сеэдер не преминул напомнить о том, что разделяет страну: "Наша задача, как Эстонского государства, донести до русскоязычного населения, что в случае со Второй мировой войной для нас была не великая победа, а трагическое поражение, которое мы смогли превратить в независимость лишь в 1991-м". День Победы, оранжево-черные ленты и памятники солдатам и офицерам Красной армии вызывали неприятие и у других эстонских политиков. Бывший спикер рийгикогу — национального парламента — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас назвал невероятной ситуацию, когда "армейское командование, а также, вероятно, члены правительства боятся того, что русские празднуют победу Советского Союза и разрушение Эстонской Республики возле статуи бронзового оккупанта". Ранее он же заявил, что 9 мая — дата "оккупации половины Европы, начала кровавых и жестоких репрессий, депортаций, арестов".Но в 2021-м и риторика, и политика EKRE изменились. Ряды националистов пополнила организатор акции "Бессмертный полк" в Нарве Лариса Оленина. "Я вступаю во фракцию EKRE, потому что хочу поддержать в городском собрании те добрые консервативные принципы, на которых строилась работа", — объяснила она. Тем более что одному из лидеров EKRE, Марту Хельме, все равно, какие праздники отмечают однопартийцы, лишь бы разделяли общую программу. Фракцию EKRE в городском совете преимущественно русской Нарвы создали еще в марте. Инициативу проявили местные жители — Дмитрий Гусев и Александр Андреев. Им пришлось объяснять, почему они вступают в партию, члены которой замечены в нападках на эстонских русских. В интервью СМИ они рассказывали, как прекрасно Март Хельме говорит по-русски. Интервьюер припомнил и слова Урмаса Рейтельманна, назвавшего эстонских русских "паразитирующими тиблами" (оскорбительная кличка русских в Эстонии. — Прим. ред.), и Марта Калласа, писавшего про "понаехавший человеческий сброд с советским менталитетом". Гусев подчеркнул, что русофобия недопустима, и упомянул выступление президента Эстонии Крести Кальюлайд, которое, по его словам, "вызвало огромный шквал негодования со стороны русскоязычного населения". Тогда глава государства объявила, что каждый гражданин обязан "отправить своего ребенка в школу с эстонским языком обучения". Новые члены партии высказались и за сотрудничество с Россией, сославшись на авторитет лидера: "Как сказал Март Хельме в одном из интервью, "Россия — наша судьба". Очень глупо не работать с соседом, который может поднять экономику на более высокий уровень".Тошнит из-за СССРПосле распада Советского Союза вчерашняя Эстонская ССР сделала гражданами только тех, чьи предки проживали на ее территории в 1940-м — на момент вхождения в состав СССР. Для натурализации надо сдавать экзамены, в том числе языковые. Это решение оставило без политических прав почти треть населения, а первый парламент получил моноэтнический состав — в нем заседали эстонцы. Соответственно, эстонским политикам имело смысл ориентироваться только на тех, кто голосовал. Но число неграждан в прибалтийской стране постепенно сокращалось из-за натурализации и эмиграции. А с 2016-го дети апатридов (лишенных гражданства) автоматически получают всю полноту прав. Как раз перед тем, как соответствующий закон начал действовать, статистики зафиксировали: молодые эстонки не так охотно становятся матерями, как их русскоязычные сверстницы. В 2015-м соотношение выглядело так: сорок к сорока девяти на тысячу женщин. Советское наследие и русский вопрос сквозной нитью проходят через всю политику страны. Эстонский Центр тревоги (телефонной помощи людям в сложных жизненных ситуациях) зафиксировал среди прочих странных жалоб один интересный звонок: мужчину мучила тошнота из-за развала СССР. А ликвидация военного оркестра Сил самообороны республики заставила политиков опять вспомнить "оккупацию". Российский политолог Александр Носович объясняет, что фиксация на теме СССР, России и русских в Прибалтике существовала всегда. "Сейчас же обострение из-за кризиса. Цепочка причин и следствий простая: денег нет — надо их добыть, чтобы добыть — надо попросить, чтобы попросить — в очередной раз объяснить на Западе повышенную ценность Прибалтики в противостоянии с якобы исходящей от России угрозой".Носович также полагает, что эстонская политика не обрусеет даже после того, как считавшиеся правыми консерваторы начали заигрывать с русским электоратом. "EKRE для русских — партия во все возрастающей степени не про национализм, а про протест, — говорит он. — Это классическое объединение европейских популистов, которые строят успех на протестных настроениях. И неважно против чего — например, недавняя акция EKRE была за отмену социальной изоляции и карантинных мер".Рост симпатий русских Эстонии к Консервативной народной партии стал для политолога сюрпризом: "Неэстонцы так высказали неприятие лицемерного эстонского официоза, когда скопированная у Запада риторика толерантности и политкорректности прекрасно уживается с этническим национализмом и дискриминацией русских. Цензурирование языка и мыслей применятся когда угодно, но не в отношении этнических меньшинств. За прямое оскорбление, употребление слова "тибла", автору ничего не будет". Партия же центристов, которая ранее привлекала голоса русскоязычных граждан, стала частью эстонской политической системы — мейнстрима. Носович считает, что прирост русскоязычного электората приведет только к ужесточению националистического курса. "Чем меньше представителей так называемого титульного этноса, тем жестче принудительная ассимиляция. Да, в Эстонии, как и в Латвии, русские — меньшинство, но за их спинами стоит 140-миллионная страна, обширное русскоязычное пространство, культура, которая проникает поверх границ. В этом смысле Россия и русские — огромная сила, чего не скажешь про Прибалтийские государства. Поэтому появление в Эстонии все большего числа русских с паспортами граждан приведет к попыткам форсированной эстонизации", — заключает он. Депутата Европейского парламента Яну Тоом эстонские СМИ признавали самым влиятельным русскоязычным политиком республики. В комментарии РИА Новости она объясняет, почему консерваторы начали обхаживать "нетитульных" жителей. "Русский электорат очень нужен перед местными выборами, потому что голосовать там могут и неграждане. А вот парламент выбирают уже полноправные обладатели паспортов. Спрос на русских достигнет пика в августе, перед самим голосованием. Поэтому в EKRE загодя пошли на это поле. Если, конечно, целевая аудитория не вспомнит, что члены партии говорили ранее". Тоом также отмечает протестный характер голосования среди неэстонцев. Русский избиратель традиционно выступает за оппозицию. Он не очень верит, что у руля встанут те, кто будет защищать его интересы. Поэтому часто отдает предпочтение шумным, резким и заметным противникам правящей партии.

https://ria.ru/20210416/estoniya-1728399185.html

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"Это настоящая травля": Захарова выступила в защиту Sputnik Эстония Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла травлей действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Она еще раз заявила, что давление на СМИ недопустимо. Дипломат вышла на брифинг в желтой жилетке, тем самым поддержав ранее начавший флешмоб в поддержку портала Sputnik Эстония. 2021-05-18T08:00 true PT0M56S

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россия, хенн пыллуаас, яна тоом, март хельме, эстония, латвия, перезахоронение останков советских воинов в эстонии, судьба "бронзового солдата" в таллине, в мире