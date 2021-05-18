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СМИ: Египет предложил ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке
СМИ: Египет предложил ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.05.2021
СМИ: Египет предложил ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке
Египет предлагает ввести режим превращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06:00 четверга, утверждает израильский 12-й телеканал. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:04
2021-05-18T22:04
2021-05-18T22:15
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Египет предлагает ввести режим превращения огня в зоне ближневосточного конфликта с 06:00 четверга, утверждает израильский 12-й телеканал.С израильский стороны комментариев к этой информации не поступало.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3440 ракет, около 500 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 213, среди жертв 61 ребенок.
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